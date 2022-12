TV PLAY | Kessie all’Inter, clamoroso: “Brozovic da Conte”

L’Inter cerca rinforzi per gennaio e il mirino potrebbe essere puntato proprio sull’ex Milan Franck Kessie: “Brozovic da Conte”

Entra nel vivo il calciomercato invernale, visto che con la pausa per il Mondiale i club hanno già modo di mette in piedi trattative interessanti, aspettando l’apertura ufficiale a gennaio. L’Inter infatti si sta muovendo per portare a Simone Inzaghi i rinforzi giusti per la seconda parte di stagione.

Ai microfoni di Calciomercato.it in onda su Tv Play, Gabriele La Manna ha svelato su chi sarebbe puntato il mirino dei nerazzurri: “I problemi di Zhang sono visibili. Credo che l’Inter stia focalizzando il suo mercato su Kessie. Secondo me si potrebbe vedere Kessie all’Inter adesso e poi Brozovic via dall’Inter in estate”. Dunque una doppia mossa di mercato che porterebbe però all’addio del centrocampista croato, fondamentale per il centrocampo interista.

TV PLAY | La Manna su Brozovic: “Vedremo dove andrà Conte”

Il calciomercato dell’Inter potrebbe nascondere dei colpi di scena improvvisi. Infatti oltre all’interesse per Franck Kessie, i nerazzurri in estate potrebbero dire addio a Marcelo Brozovic. Gabriele Lamanna a questo proposito ha dichiarato: “Brozovic dove andrà? Vedremo dove andrà Conte. E’ solo un percorso personale di mercato eh”.

Dunque dopo aver messo in guardia i nerazzurri arriva anche il consiglio sul futuro di Romelu Lukaku: “Io non lo riscatterei. Oggi il Chelsea farebbe fatica a venderlo, conviene prestarlo”. Infine sull’addio di Milan Skriniar afferma: “Di fronte a quelle cifre io lo avrei venduto, ma io non sono l’Inter. Quei soldi avrebbero fatto comodo ai nerazzurri”.