TV PLAY | “Ecco cosa vuole fare Marotta”: Biasin sul ritorno alla Juventus

Il giornalista e tifoso nerazzurro Fabrizio Biasin, è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it su TvPlay. Il noto giornalista, ha espresso la sua opinione in merito all’eliminazione del Belgio e su ciò che sta accadendo in casa Juventus. Con la clamorosa eliminazione del Belgio, non si può non parlare delle occasioni mancate da Romelu Lukaku, che non è apparso in grande forma.

Proprio sull’attaccante dell’Inter ha dichiarato che “io oggi al posto suo un paio di gol li facevo (ride ndr). Quello sul finale di partita è clamoroso…è segno che sei stato talmente tanto fuori che non sei pronto. E’ un gol che vale la qualificazione. Credo possa segnare anche in qualche modo la fine della sua esperienza in nazionale. Posso immaginare il suo dispiacere totale. Io personalmente sono felice per Brozovic che approda agli ottavi”.

Biasin sulla Juventus: “bisogna vedere cosa farà la Uefa”

Il giornalista, prima di toccare l’argomento Juventus, si è espresso anche su un possibile ritorno di Marotta in bianconero. A tal proposito, ha dichiarato che “non ho novità in tal senso. Quando ci ho parlato ha sempre manifestato il suo gradimento per continuare l’esperienza in nerazzurro. Più volte ha manifestato la voglia di chiudere dopo l’Inter e, ma questo è un pensiero mio, proseguire la carriera politica. Poi sai, le cose nel mondo del calcio cambiano. Io so che al momento lui è felice a Milano”.

Sulla Juventus ha specificato che “Quello che è successo alla Juventus negli ultimi tre anni non è bello, ma questo non deve diventare alleiamoci tutti contro il grande male”. Ha concluso il proprio intervento parlando delle possibili sanzioni della Uefa aggiungendo che “Non mi sorprende…già se ne parlava. Gravina? Le cose se si sanno si dicono. Bisogna vedere cosa vorrà fare la Uefa”.