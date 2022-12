Svolta da 50 milioni 💸: Zaniolo-Juve, colpo di scena 😱

Ancora in bilico il futuro di Zaniolo: la pedina in forza alla Roma resta un obiettivo della Juventus e potrebbe lasciare il club giallorosso

A metà dicembre comincerà il ritiro della Roma targata Josè Mourinho in Portogallo. Non proprio entusiasmante la tournée andata in scena in Giappone negli scorsi giorni, chiusa con un pareggio nel match amichevole contro lo Yokohama Marinos (3 a 3). Sul tabellino dei marcatori figura anche il nome di Nicolò Zaniolo, una delle poche note liete dell’avventura in terra orientale.

L’attaccante giallorosso è chiamato a riscattare una prima parte di stagione tutt’altro che positiva, con soltanto due gol e tre assist all’attivo in quattordici partite totali disputate tra Serie A ed Europa League. Va detto, comunque, che l’ex Inter non è l’unico ad aver deluso le aspettative fino ad ora. Basta osservare la classifica: i capitolini, a causa di una serie di risultati e prestazioni non all’altezza, sono precipitati al settimo posto (quota 27 punti), anche se nulla è ancora perduto ovviamente. Ma da gennaio in avanti bisognerà subito invertire la rotta, in modo da non perdere ulteriore terreno.

E nelle settimane a venire, inoltre, capiremo meglio quali saranno gli sviluppi dell’intricata vicenda inerente al futuro di Zaniolo. Sappiamo, infatti, che il contratto del classe ’99 è in scadenza giugno 2024 e il rinnovo dell’accordo scritto appare in bilico. Perciò, ad oggi non sarebbe da escludere anche un’eventuale separazione a parametro zero. Scenario che, chiaramente, la Roma intende tenere a distanza il più possibile. Sullo sfondo ci sono il calciomercato e, in particolare, la Juventus.

Calciomercato Juventus, 50 milioni per Zaniolo

Già, perché il noto interesse dei bianconeri verso il talento giallorosso non è tramontato, anzi. Quello del 23enne resta un profilo che stuzzica non poco la fantasia della ‘Vecchia Signora’, soprattutto considerando la situazione contrattuale. E c’è di più: stando a quanto riferisce il portale ‘Fichajes.net’, i torinesi vorrebbero provare a chiudere l’affare durante la prossima estate per una cifra di 50 milioni di euro. Ad ogni modo, la somma in questione è assai rilevante, motivo per cui molto dipenderà pure dall’inchiesta Prisma e ciò che ne conseguirà. Ora un investimento del genere è complicato solo pensarlo.