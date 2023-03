Il veterano non lascia scelta a Xavi: Pioli gongola

Nel gioco delle entrate e delle uscite in casa Barcellona, potrebbe esserci spazio per un colpo ‘verde’ da parte del Milan

In attesa di un Clasico che, se vinto, potrebbe consegnare virtualmente la Liga al Barcellona – i blaugrana hanno già 9 punti di vantaggio nei confronti del Real Madrid – la dirigenza catalana è impegnata sul fronte del possibile rinnovo di contratto di un autentico veterano, che ha l’accordo in scadenza nel prossimo giugno.

Se fino a qualche settimana fa l’addio dell’ex compagno di Xavi e Iniesta, coi quali ha vinto tutto quello che c’era da vincere in Spagna, in Europa e nel mondo, sembrava scontato, ora non lo è più. Lo afferma il portale spagnolo ‘Elgoldigital.com‘. Le rinnovate ambizioni del centrocampista, unite all’accettazione della situazione finanziaria del club, lo avrebbero convinto ad accettare le proposte della dirigenza. Se da un lato l’ok del veterano rende felice Xavi, consapevole che una certa dose d’esperienza in mezzo al campo è da ritenersi quasi neccesaria, dall’altro frustra le speranze del tecnico di riabbacciare un giovane Canterano spedito temporaneamente in prestito in questa stagione. Di tutta questa faccenda è pronto ad approfittarne Paolo Maldini.

Sergio Busquets ‘libera’ Nico Gonzalez: Maldini si fionda sul talento

Trasferitosi alla corte dell’allora tecnico del Valencia Rino Gattuso, Nico Gonzalez sta dando tutto se stesso per contribuire alla salvezza del club giallorossonero, caduto in disgrazia nonostante il cambio in panchina. Il desiderio del classe 2002 è noto: tormare al Barcellona, e ricalcare le orme che furono – e che ancora sono – di Sergio Busquets. Proprio il veterano di cui sopra. Proprio il calciatore la cui permanenza in blaugrana potrebbe stroncare i propositi del talento nativo di La Coruña di affermarsi nel Barça.

Anche, ma non solo, per questioni economiche, la permanenza di Busquets nell rosa di Xavi sbarra la porta ad un ritorno di Nico Gonzalez. I due sono sostanzialmente incompatibili come collocazione in campo, oltre che alternativi dal punto di vista della strategia finanziaria. Il Milan guarda con rinnovato interesse a cosa accade sull’asse Valencia-Barcellona, pronto a portare l’assalto su un profilo che rispecchierebbe in pieno le caratteristiche ‘amate’ dai rossoneri. Gioventù, talento e costo ancora contenuto.