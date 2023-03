Non rinnova con l’Inter e vola in America: futuro già deciso

Il veterano potrebbe non trovare l’accordo per la permanenza a Milano: si delinea un futuro a stelle e strisce

Reduce dalla soffertissima trasferta di Oporto, che ha regalato alla squadra una qualificazione ai quarti di Champions League che mancava dal lontano 2011, l’Inter si prepara ad un altro big match: quello che vedrà l’undici di Inzaghi opposto alla Juve nel posticipo della prossima domenica sera.

In attesa di capire se ci sarann altri due derby – stavolta di stampo europeo – con la formazione di Pioli, il club meneghino è sempre impegnato sul fronte del mercato. In questo momento la priorità sonon i rinnovi contrattuali di tutti quei big in scadenza. Non solo Stefan de Vrij, che tecnicamente già potrebbe liberarsi ‘a zero’, ma anche Alessandro Bastoni, il cui accordo scade nel 2024. E poi c’è lui. Edin Dzeko. Che da tempo riflette sul futuro, con la lusinga – economica e non solo – proveniente dalla MLS, logico approdo per i campioni a fine carriera.

Dzeko, rinnovo in stallo: MLS sempre più vicina

Come riferito da tutti i portali vicini alle vicende nerazzurre, la società meneghina non è affatto convinta di prolungare di un anno il contratto del calciatore bosniaco. Nonostante le parole di Marotta, che ha sostanzialmente ufficializzato il ritorno di Lukaku al Chelsea a fine stagione, lo staff tecnico e quello dirigenziale si interrogano sull’opportunità di puntare ancora su un giocatore che proprio oggi 17 marzo compie 37 anni.

Se le parti non addivenissero ad un accordo, l’ex attaccante di Manchester City e Roma potrebbe decidere di lasciare l’Europa, accettando le ricche offerte provenienti dal campionato americano. La prima volontà del calciatore slavo sarebbe quella di restare in Italia, ormai sua seconda casa dal 2015, ma Dzeko non si acconterebbe di una soluzione poco ambiziosa. Magari accettata tanto per restare ad ogni costo nel Belpaese. Le prossime gare, e più in generale il rush finale della stagione, potrebbero essere decisive per convincere Marotta e soci ad offrire al giocatore il rinnovo per un’ulteriore annata.