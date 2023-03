L’affondo di Guardiola sul campione del mondo: Juve beffata

Il tecnico del Manchester City ha messo gli occhi sul giocatore rivelazione dei Mondiali: Allegri deve fare un passo indietro

Passata la sbornia Mondiale, dopo la quale parecchi club si sono messi a caccia dei giocatori usciti dalla kermesse con una rinnovata valutazione di mercato – verso l’alto, ovviamente – tutti i profili rimasti fuori da un immediato cambio di maglia stanno per tornre prepotentemente nell’agenda dei vari Direttori sportivi.

Tra le società che più si sono mosse sul fronte del possibile acquisto di calciatori che hanno brillato in Qatar, c’è certamente il Manchester City. Che quando si tratta di spendere e spandere è sempre in primissima linea. Nonostante il nuovo oggetto del desiderio già giocasse in Premier prima dell’interessamento dei Citizens, è servito il trionfo Mondiale dell’Argentina per convincere definitivamente il guru catalano.

Assalto a Mac Allister, Guardiola fa sul serio

Il nuovo pallino dell’ex metronomo del Barcellona di Johann Cruijff è Alexis Mac Allister, l’inesauribile mediano che ha brillato tanto in Qatar quanto agli ordini di Roberto De Zerbi. Già cerchiato in rosso nell’agenda della Juve – e di altri ricchi club di Premier come il Newcastle – l’argentino è rimasto al Brighton. Almeno per ora. Anzi, potremmo dire solo fino al termine di questa stagione. Già perchè, pur essendo bottega tutt’altro che economica, i Seagulls non sono pregiudizialmente contrari a cedere nessuno. Soprattutto se l’offerta presentata è allettante.

Detto fatto, Guardiola intende da subito prenotare il mediano albiceleste mettendo sul piatto il cartellino di Kalvin Phillips più un conguaglio cash. Nonostante una stagione tormentata dagli infortuni, il valore di mercato dell’ex Leeds, pagato 49 milioni la scorsa estate, è ancora pari a 35 milioni. Vien da sè che quindi il City valuterebbe Mac Allister almeno 40-45 milioni. Si gioca su cifre e valutazioni fuori dalla portata della Juve, che non può rispondere all’offerta di Guardiola sull’argentino. Un altro prestigioso obiettivo ‘inglese’ è dunque destinato a sfumare.