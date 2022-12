Il campione del mondo ‘aiuta’ la Juventus: Allegri ha il suo centrocampista

La partenza di Mac Allister verso il Chelsea potrebbe avvicinare alla Juventus il profilo di Mateo Kovacic, centrocampista dei Blues nelle prossime settimane di calciomercato

La Juventus di Massimiliano Allegri è sempre più vicina alla ripartenza nel campionato italiano di Serie A. I bianconeri sono arrivati alla sosta per il mondiale con un ruolino di marcia decisamente invidiabile da ben sei vittorie consecutive.

Ora la Vecchia Signora ha la possibilità di riprendere da dove aveva terminato con il match in casa della Cremonese, la 16esima giornata del campionato italiano di Serie A, e continuare ad inseguire la capolista Napoli. Gli azzurri di Luciano Spalletti, attualmente con dieci punti di vantaggio sulla Juventus, saranno impegnati a Milano contro l’Inter di Simone Inzaghi per quella che sarà una delle ultime chiamate scudetto per la Beneamata. Nel frattempo, fra pochissimi giorni, si aprirà anche la finestra invernale di calciomercato con la Juventus che sta vivendo, sotto l’aspetto economico ed organizzativo, un momento decisamente complicato. I bianconeri vorrebbero di sicuro rinforzare il centrocampo, considerando soprattutto la situazione legata a Paul Pogba, e in quest’ottica attenzione ad un effetto domino che potrebbe avviarsi dall’approdo a Stamford Bridge di Alexis Mac Allister, fresco campione del mondo con l’Argentina di Messi.

Calciomercato Juventus, Mac Allister libera Kovacic per Allegri

Il possibile arrivo al Chelsea di Alexis Mac Allister libererebbe spazio alla partenza di Mateo Kovacic, anch’egli protagonista con la maglia della Croazia al Mondiale in Qatar.

L’ex giocatore dell’Inter ai tempi di Roberto Mancini allenatore ha una valutazione di circa 30-35 milioni di euro, ma il suo contratto è in scadenza nel 2024 con i Blues e la Juventus potrebbe convincere i londinesi al trasferimento in questa finestra per evitare di ottenere una cifra inferiore la prossima estate o, addirittura, scongiurare una partenza a zero fra due. Poi molto dipenderà dalle scelte economiche che verranno prese della Juventus e dall’elasticità delle richieste formulate dal Chelsea.