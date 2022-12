L’ex Juve pronto allo scippo: Marotta perde il big a zero

Nuovo ‘pericolo’ di mercato per il club nerazzurro: dalla Francia arriva l’indiscrezione che mette in allarme Marotta

Stretta tra la necessità di far quadrare i conti e la volontà di rinnovare il contratto ad almeno due big in scadenza- per non parlare di Alessandro Bastoni, già richiestissimo, che è legato al club ‘solo’ fino al 2024 – l’Inter approccia al mercato di gennaio piena di dubbi. E di incertezze. È ancora il caso di resistere di fronte alle avances milionarie del PSG per Milan Skriniar? O forse è meglio fare un sacrificio economico per lo slovacco privandosi di altre pedine in altre zone di campo?

E ancora: che ne sarà di Stefan de Vrij, anch’egli con l’accordo prossimo a scadere, da tempo accreditato per una cessione in Premier League. Senza contare poi che ci sarebbe da pianificare anche il mercato in entrata, fatto anch’esso di possibili parametri zero, con Marcus Thuram obiettivo numero uno. Prima però, c’è il tema dei rinnovi. E delle possibili cessioni qualora saltasse il tavolo delle trattative.

Anche il Marsiglia di Tudor sul difensore olandese

Come riportato dal sito “Footballclubdemarseille.fr“, il presidente del Marsiglia Pablo Longoria, su indicazione del tecnico Igor Tudor, avrebbe chiesto informazioni per tentare il colpaccio de Vrij a parametro zero. Un affare che ovviamente si concretizzerebbe dal prossimo luglio, ma per il quale – da regolamento – si può iniziare a trattare alla luce del sole dal 1 febbraio.

L’ex Lazio, fino a qualche mese fa praticamente certo di un suo addio a fine giugno, si era ultimamente riavvicnato alla dirigenza nerazzurra con l’intento di ascoltare le proposte di rinnovo. Le complicazioni sorte per il rinnovo di Skriniar avevano però fatto passare la situazione del giocatore oranje in secondo piano. Il club francese ha captato l’attuale immobilismo dell’Inter, iniziando a muovere le sue pedine con l’entoruage del difensore. Molto dipenderà, sostiene il sito francese, dall’importanza che Simone Inzaghi attribuirà a de Vrij nella seconda parte di stagione. L’olandese potrebbe decidere di restare a Milano, nonostante il corteggiamento di Tudor.