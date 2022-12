Dal Napoli all’Inter, l’agente dice tutto: “Non ho dubbi”

Inter e Napoli dopo il Mondiale hanno messo nel mirino un giocatore ma l’agente sembrerebbe non avere dubbi sul suo futuro

Il 4 gennaio riparte la Serie A e tra le sfide più importanti ci sarà quella tra Napoli e Inter, che sarà fondamentale per la corsa scudetto. I partenopei potrebbero spazzare via dalla corsa al titolo i nerazzurri in caso di vittoria, mentre se a vincere dovesse essere la squadra di Inzaghi accorcerebbe a 8 i punti di distanza dai partenopei.

Le due squadre a gennaio però oltre che a sfidarsi in campo potrebbero farlo anche in sede di calciomercato. Infatti tutte e due avrebbero puntato il mirino in casa Marocco, vera sorpresa del Mondiale in Qatar. L’agente però non avrebbe dubbi sul suo futuro.

Calciomercato, Inter e Napoli spiazzate per Ounahi: “Nessuna squadra ha queste cifre”

Nel Mondiale in Qatar la sorpresa più grande è stato senza dubbio il Marocco, arrivato fino in semifinale ed eliminato dalla Francia. Tra i giocatori che si sono messi in evidenza c’è sicuramente Azzedine Ounahi, centrocampista dell’Angers finito subito nel mirino di diversi club.

In particolare in Italia sia Inter che Napoli hanno puntato il centrocampista marocchino. Ai microfoni di Calciomercato.it in onda sul canale Twitch di Tv Play il noto agente Alessandro Canovi ha parlato del futuro di Ounahi svelando: “A livello tecnico non ho dubbi sul fatto che potrebbe giocare in Italia. In questo momento a livello economico nessuna squadra ha queste cifre per comprarlo. Solo in Inghilterra sono stati fatti colpi fino ad ora. Io per ora prevedo solo scambi e prestiti”. Dunque difficile per Napoli e Inter raggiungere le cifre giuste per prendere Ounahi già a gennaio.