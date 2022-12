Giuntoli alla Juve: ecco come stanno le cose

Cristiano Giuntoli potrebbe approdare alla Juventus? ecco come stanno realmente le cose

La Juventus sta per aprire un nuovo ciclo ed è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo che possa prendere le redini dell’area tecnica del club.

La ‘Vecchia Signora’ sta valutando diversi profili tra cui Luis Campos, attualmente alla direzione del Paris Saint-Germain. La Juventus, però, ha un debole ormai chiaro nei confronti di Cristiano Giuntoli, attuale ds del Napoli. Il suo matrimonio col club azzurro potrebbe terminare per la volontà di una delle due parti al termine di questa stagione. Dopo 7 anni trascorsi al Napoli, Giuntoli potrebbe aver voglia di una nuova avventura.

Juventus, Giuntoli si propone

Secondo le informazioni raccolte da tvplay.it, Cristiano Giuntoli sarebbe intenzionato a intraprendere una nuova sfida e si sarebbe proposta alla Juventus.

Il suo contratto col Napoli scadrà nel 2024 e Aurelio De Laurentiis non ha alcuna intenzione di interrompere i rapporti anticipatamente. L’accordo potrebbe prendere forma, qualora la Juventus pagasse la buonuscita al Napoli per potersi accaparrare il direttore sportivo azzurro. Sempre secondo tvplay, il Napoli avrebbe l’alternativa già pronta che corrisponde al nome di Micheli. Quest’ultimo verrebbe affiancato da Sabatini come responsabile dell’area tecnica. Al momento sono stati avviati solo dei primi contatti ma il piano del Napoli è già ben chiaro.