Inter, allarme per Inzaghi: infortunio e big match a rischio

Brutte notizie che arrivano per Simone Inzaghi dall’infermeria: infortunio per un nerazzurro e big match contro il Napoli a rischio

Il countdown per il ritorno del campionato sta per terminare. Il prossimo 4 gennaio tornerà la Serie A e l‘Inter affronterà subito il big match contro il Napoli, che potrebbe essere decisivo per la corsa scudetto. Infatti al momento i nerazzurri sono distanti 11 punti dai partenopei e in caso di sconfitta potrebbero essere tagliati fuori definitivamente dalle chance di vincere il titolo.

Le brutte notizie però per Simone Inzaghi iniziano ad arrivare dall’infermeria. Se da una parte Romelu Lukaku è recuperato, dall’altra un difensore finisce KO e rischia di saltare il big match contro il Napoli.

Inter, Inzaghi perde de Vrij: a rischio per il big match contro il Napoli

La ripresa del campionato per l’Inter potrebbe partire subito con qualche problema di troppo dall’infermeria. I nerazzurri già nella prima parte di campionato hanno perso diversi giocatori per infortunio e l’ennesimo problema è arrivato in queste ore.

Infatti per Inzaghi le brutte notizie arrivano da Stefan de Vrij, che ha subito una brutta botta alla caviglia. Per questo motivo salterà quasi sicuramente l’amichevole contro il Sassuolo in programma il 29 dicembre. Nei prossimi giorni verranno valutate le sue condizioni, ma c’è apprensione in vista del big match contro il Napoli che riaprirà il campionato.