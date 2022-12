Vlahovic, Chiesa e Cuadrado: le ultime in vista della Cremonese

Novità importanti in casa Juventus con le possibili scelte di Massimiliano Allegri in vista della sfida contro la Cremonese: ecco chi recupererà

Non finiscono i problemi per l’allenatore bianconero, Massimiliano Allegri, che cercherà di fare il punto della situazione in vista della sfida del 4 gennaio contro la Cremonese. La Juventus vuole continuare a risalire in classifica recuperando punti decisivi a Napoli e Milan.

Sono tornati anche i due brasiliani della Juventus, reduci dal Mondiale in Qatar, come svelato dal comunicato ufficiale del club bianconero: “Venendo all’allenamento di questa mattina, il gruppo ha visto il rientro, dopo il Mondiale, di Alex Sandro e Danilo. Il lavoro odierno della Juventus si è focalizzato su esercitazioni tecniche di trasmissione e possesso palla. Chiesa si è allenato in gruppo”. Lo stesso esterno offensivo sarà disponibile per l’amichevole con lo Standard Liegi in programma il 30 dicembre per scendere in campo per uno spezzone di partita. Novità importanti anche per Cuadrado al momento sempre in personalizzato: le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno per il rientro in gruppo.

Juventus, le scelte di Massimiliano Allegri

La Juventus vuole partire subito con lo sprint ad inizio gennaio per recuperare ancora tanti punti alle prime della classe, Milan e Napoli. Attualmente sono i partenopei i capolisti della Serie A, ma sarà un mese infuocato per la compagine guidata da Luciano Spalletti con i big match contro Inter, Juventus e Roma.

Da recuperare al meglio anche l’attaccante serbo della Juventus, Dusan Vlahovic, sempre al lavoro in maniera personalizzato a causa dell’infiammazione pubalgica: lo stesso Allegri dovrà attendere qualche giorno in più per capire le sue reali condizioni.