La Juve saluta i big: 30 milioni per il ‘rincalzo’ dalla Lazio

Ipotesi Mattia Zaccagni per la Juventus: i bianconeri mettono nel mirino l’esterno offensivo della Lazio per il futuro

Può esserci la Juventus nel futuro di Mattia Zaccagni. Il club bianconero pensa all’ex Verona in vista della prossima sessione estiva di calciomercato.

Potrebbe essere Mattia Zaccagni una delle idee per il futuro della Juventus. In estate, infatti, il club bianconero potrebbe essere costretto a lasciar partire qualche pezzo pregiato ed il giocatore di proprietà della Lazio rappresenterebbe un sostituto ideale.

Classe ’95, Mattia Zaccagni ha altri due anni di contratto con la Lazio che lo ha prelavato a titolo definitivo la scorsa estate dall’Hellas Verona per circa sette milioni di euro. Ora però, patron Lotito, chiede una cifra decisamente superiore per lasciarlo andare.

In particolar modo, la Lazio vorrebbe incassare non meno di trenta milioni di euro con la cessione di Mattia Zaccagni. Dovrà pensarci la Juventus che in estate potrebbe dover dire addio a qualche nome di spessore.

Al suo secondo anno in biancoceleste, in questa stagione Mattia Zaccagni ha giocato già trentatré partite tra campionato e coppe con la maglia della Lazio, racimolando un bottino di otto gol e sette assist in totale.