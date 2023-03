Soldi e scambio per Abraham: Juve a mani vuote

Abraham potrebbe fare le valigie da Roma tra non molto tempo. Il suo ritorno in Premier League, forse, potrebbe essere dietro l’angolo

L’attaccante inglese ex Chelsea potrebbe fare ritorno a Londra molto presto. Ma non nella squadra che tutti immagino. I Blues, come ben si sa, ormai sono totalmente saturi di attaccanti. Dunque il suo rientro a casa è da escludere, almeno per il momento.

Pare ci sia un altro club londinese interessato al giocatore. Nella ridente cittadina britannica ci sono ben 13 squadre che vi militano, pertanto è difficile risalire all’identità del club in questione. Ma proseguendo con la lettura si potrà capire di quale squadra si sta parlando.

Ma prima è bene andare con ordine. Il giocatore in questione ha un contratto con il club giallorosso valido fino al 2026. Ragion per cui i capitolini potrebbero imporre le loro condizioni agevolmente. E visto che l’interesse proviene da un club di Premier, vien da sé pensare che questa richiesta possa anche essere soddisfatta senza alcun problema.

La squadra in questione attualmente è in piena corsa per la Conference League, dunque in caso di successo ha tutto l’interesse di iniziare la nuova stagione nel migliore dei modi. E quale miglior modo, se non quello di avere una prima punta all’altezza?

Gianluca Scamacca si è dimostrato spesso un elemento valido, ma non ha mai convinto del tutto. I due attaccanti in questione potrebbero dunque ritrovarsi protagonisti di uno scambio senza precedenti. La squadra in questione è il West Ham, come si sarà già potuto capire.

Gli Hammers sembrerebbero essere interessati all’attaccante della Roma, anche se il pressing di mercato dell’Aston Villa non è da sottovalutare. Si tratta dunque di un duello tutto inglese per Abraham, elemento ad oggi indispensabile per il tecnico Josè Mourinho. Ecco come potrebbe avvenire questa trattativa.

Abraham per Scamacca: bianconeri beffati

Come da titolo, i bianconeri rimarrebbero eventualmente beffati da questa trattativa. Il motivo è molto semplice. La Juventus è sempre stata storicamente interessata al profilo di Gianluca Scamacca, e per un breve periodo sembrava che l’ex Genoa fosse vicino alla sede di Vinovo.

La trattativa poi non si è mai concretizzata. In virtù di uno scambio con la Roma i bianconeri verrebbero definitivamente tagliati fuori, estinguendo dunque un altro sogno di natura storica per il club. Il ritorno del bomber classe 1997 è tanto atteso dai tifosi, ma all’orizzonte non traspare alcuna certezza. Almeno per il momento si intende.