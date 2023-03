Abraham, il ritorno è servito: che scambio con la Roma

Nonostante una seconda parte di stagione da disputare, molte società sembrano già proiettate al prossimo calciomercato estivo.

Il calciomercato estivo in vista della prossima stagione sembra già prendere forma, nonostante una seconda parte di stagione tutta da giocare.

Tra le società più attive in questo senso troviamo il Chelsea che, dopo la faraonica campagna acquisti condotta a gennaio, non sembra avere intenzione di fermarsi. Il reparto che i blues intendono rinforzare è quello avanzato, in modo da aggiungere maggiore qualità in zona gol. A tal proposito, la dirigenza sembra aver già individuato il giusto profilo, e si tratterebbe di un grande ritorno.

Il Chelsea piomba su Abraham: possibile scambio con la Roma

Come detto, nonostante il futuro del tecnico Potter sia sempre più incerto, il Chelsea sembra intenzionato a programmare il calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Il calciatore individuato dalla dirigenza per rinforzare il reparto avanzato è Tammy Abraham, oggi alla Roma. Si tratterebbe di un grande ritorno per il club londinese, visto che il nove giallorosso ha vestito la maglia blues per svariati anni. Il calciatore si sta rendendo protagonista di una stagione fatta di alti e bassi, che lo vede a quota sette reti realizzate e cinque assist forniti in 32 partite disputate tra campionato e coppe. Nonostante questo, il Chelsea sembra intenzionato a riportarlo a ‘casa’, tanto da avere già in mente la prima offerta da far recapitare a Trigoria. Per il classe 1997, i blues sarebbero pronti a mettere sul piatto un calciatore tra Ziyech e Kovacic, in modo da abbassare la clausola rescissoria da 80 milioni di euro. Nonostante una seconda parte di stagione da disputare il mercato estivo sembra già entrare nel viv, con il futuro di Abraham che potrebbe di nuovo essere in Inghilterra.