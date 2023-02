La Juve fa la spesa dai rivali: anche l’Inter alla finestra

La Juve è pronta ad osservare molto attentamente cosa i rivali granata avranno da offrire. Un nome in particolare è davvero interessante

Quando la Juve decide di focalizzarsi su un giocatore è molto raro che questo non arrivi. L’appeal dei bianconeri in Italia è ancora immacolato. E questo va anche a discapito di tutte le penalizzazioni ricevute nell’ultimo periodo. Tuttavia la squadra di Allegri non ha fatto i conti con la concorrenza.

Anche l’Inter non è da meno, per quanto concerne ciò che è stato detto sopra. I giocatori che vorrebbero approdare ai nerazzurri sono tanti. Specie se il loro attuale club ha obiettivi decisamente diversi. Molto più “terreni” volendola porre in questi termini.

Tempo fa si era già parlato di come il giocatore in questione fosse in orbita Juventus. Ma purtroppo non è stato così. Un aggiornamento emerso di recente ha comunque rivelato che potrebbe mancare sempre meno per l’approdo di questo giovane talento.

Si parla di un giocatore dal talento smisurato, che tutti i tifosi hanno sempre riconosciuto. Attualmente gioca per la squadra rivale dei bianconeri. Ma passare “al lato oscuro” per lui potrebbe non essere affatto un problema. Del resto non sarebbe il primo e nemmeno l’unico.

Singo alla Juve? C’è anche l’Inter in agguato

La pista che potrebbe portare Singo alla Juve si è nuovamente riscaldata. Cosa che ovviamente non ha lasciato indifferenti i nerazzurri, i quali stanno pensando al colpaccio per insidiare i loro rivali numero uno. Il giovane terzino farebbe davvero comodo ad Allegri.

L’indiziato principale per sostituire Juan Cuadrado è proprio lui, ma l’Inter non sembra intenzione a mollare la presa così tanto facilmente. Il terzino destro classe 2000 con la maglia granata ha sempre fatto vedere cose ottime. Sembra dunque pronto per fare il grande salto. Seguendo le orme del più recente nuovo ingresso Gleison Bremer.

Stessa squadra, stesso probabile destino.