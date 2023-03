Chiesa prepara le valigie: la Spagna lo aspetta

Chiesa è pronto a fare le valigie. Le richieste per il giocatore abbondano, in particolar modo per quanto concerne la Liga spagnola

L’ex Fiorentina è un giocatore che alla Juve ha sempre fatto comodo. Le sue accelerazioni risultano determinanti ogni volta che ha il pallone ai piedi. Gli avversari in grado di arginare le sue iniziative costanti sono davvero pochi. Ma ultimamente qualcosa sembra essere cambiato.

Dopo il duro infortunio rimediato agli inizi dello scorso anno Chiesa non è stato più lo stesso. La sua condizione fisica attualmente è fortemente incerta, cosa che potrebbe portare i bianconeri a cederlo. Le offerte ci sono, dunque sta a loro capire quale sia la più vantaggiosa in assoluto.

Di cessione per il giocatore si era già parlato ampiamente. Ma questa volta sembra che si possa fare sul serio. La notizia arriva dalla Spagna. Pare che il giocatore a breve si possa unire ad uno dei club più autorevoli che ci siano in circolazione. Questa per lui potrebbe essere dunque una soddisfazione notevole.

Il Barça potrebbe infatti tentare il forcing per l’attaccante. Considerando che all’orizzonte si riesce a scorgere la partenza di Ferran Torres, nulla è da escludere. Ma dipenderà tutto dalle disposizioni bianconere in tal senso, così come dalla volontà del giocatore.

Chiesa al Barça: c’è la suggestione

L’approdo del giocatore in Spagna potrebbe essere dettato da alcune condizioni favorevoli. Per esempio dal fatto che non rappresenta più una garanzia per la Juve. Più fisica che tecnica ovviamente. Come giocatore in sé non lo si discute. Ma i bianconeri stanno valutando con attenzione.

Il basso rendimento dei vari Ferran e Ansu Fati sta spingendo Xavi a guardarsi intorno. Per questi la visita dei blaugrana a Torino non è casuale. Ha delle finalità ben precise, che potrebbero benissimo coincidere con un interesse per Federico Chiesa.