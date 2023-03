O rinnova o sceglie i soldi: l’esubero di Ancelotti chiude alla Juve

L’ex fenomeno del calcio mondiale non si rassegna all’idea di lasciare Madrid: se sarà addio, si aprono ipotesi esotiche. E remunerative.

Ultima apparizione in campionato: 11 settembre del 2022. Totali dei minuti giocato in Liga in stagione: 98. Costo del cartellino – all’epoca del trasferimento, nell’estate del 2019 – 115 milioni. Presenze totali nel Real Madrid da quando veste la maglia Merengue: 73, con 8 reti. No, non è uno scherzo. Questo il resoconto, stagionale e generale, del calciatore negli ultimi 3 anni e mezzo.

Fin troppo facile indovinare di chi si tratti: l’identiki lascia pochi spazi a dubbi. Parliamo di Eden Hazard, uno dei più grandi flop del mercato mondiale degli ultimi anni. In special modo se si relaziona il suo rendimento al costo esagerato del suo cartellino. E anche al suo ingaggio, qualcosa come 20 milioni di euro annui. Carlo Ancelotti, e prima di lui Zinedine Zidane, ha provato in ogni modo a recuperare il calciatore. Aspettandolo dopo i tanti infortuni e motivandolo dopo averlo ritrovato non in ottima forma – per usare un eufemismo – in qualche raduno estivo. Nulla da fare. Hazard sembra essersi smarrito definitivamente.

Hazard chiude all’Europa: Arabia o MLS nel futuro

Legato alla ‘Casa Blanca‘ da un accordo che scadrà solo tra un anno e tre mesi, il belga è ancora convinto di potersi giocare le sue chances con la camiseta delle Merengues. I suoi sogni sono però destinati a restare incompiuti. Florentino Perez è stato fin troppo comprensivo nei confronti dell’ex Chelsea. Che se non è stato ancora ceduto è solamente perchè nessuno vuole sobbarcarsi un ingaggio da capogiro. A breve perà le cose potrebbero cambiare.

Come riferito dal portale esperto di affari del Real Madrid ‘Defensa Central‘ infatti, l’ex enfant proodige dei Diavoli Rossi non starebbe prendendo in considerazione alcuna ipotesi di addio che comporti un altro campionato europeo. Le ipotesi sul tavolo escluderebbero dunque un suo possibile approdo alla Juve, che segue da vicino la faccenda ormai da mesi. O Hazard strappa il rinnovo al Real – ipotesi quanto meno fantasiosa – o si ritira rescindendo il contratto consesnsualmente, oppure cederà alle lusinghe extra europee. Arabia Saudita o MLS le ricche destinazioni gradite al fantasista. Che così retocederebbe dall’intenzione di voler lasciare un (nuovo) segno nel calcio continentale che lo aveva visto grande protagonista fino a 4 anni fa…