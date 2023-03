Vlahovic via per 85 milioni: la Juve ha pronto il doppio colpo

Vlahovic potrebbe andare via dalla Juve ad una cifra di assoluto interesse. Questo bottino potrebbe permettere alla Juve di ricostruirsi

Il periodo dei bianconeri sta facendo insorgere numerosi rimpianti. L’ottimo momento di forma della squadra di Allegri fa rimpiangere ancora di più i 15 punti di penalità attribuiti al club di Torino. Ma ormai, essendo andati praticamente persi, è giusto prenderne atto e insistere su questa via.

L’attaccante serbo a tal proposito potrebbe fare le valigie a breve. Cosa che, eventualmente, consentirebbe alla Juve una rivoluzione totale. Su più reparti, con qualità e soprattutto con criterio. Il mercato fantasmagorico fatto in estate non è riuscito ad arginare l’uragano Napoli. Ma nessuno avrebbe mai potuto pronosticare un dominio del genere.

Tutto ciò ovviamente non rappresenta alcun demerito per i partenopei. Anzi. La sensazione è che la Juve, senza detrazioni chiaramente, avrebbe potuto rappresentare un pericolo ben peggiore per le concorrenti. Ma guardarsi indietro non è proficuo. Non quanto pensare al futuro. Ed è esattamente ciò che la società vorrebbe fare.

A partire proprio da cessioni pesanti come quella di Dusan Vlahovic, che stando ad alcune fonti potrebbe partire per ben 85 milioni di euro. Cifra davvero esorbitante, che consentirebbe alla Juventus di pensare in grande e di correggere i (pochi) difetti della rosa.

Grazie a questa cessione si aprirebbe la strada a due nomi che ai bianconeri sono sempre piaciuti. Purtroppo però sono sempre stati un miraggio, per via di un ostacolo economico fino ad oggi invalicabile. Le cose sembrano essere cambiate. Adesso grazie a questo gruzzoletto si può finalmente pianificare meglio il proprio approccio al mercato.

Sono in programma due giocatori, i quali permetterebbero anche di conservare qualche milione prezioso per eventuali ingaggi o spese di vario genere. Eventualmente per qualche giovane di qualità.

Vlahovic via per due giocatori: ecco chi sono

Tempo fa si era parlato di un interesse della Juve per Scamacca. La partenza di Vlahovic potrebbe nuovamente riscaldare questa pista, che si era raffreddata per via di un prezzo di accesso troppo ostico da parte del West Ham, suo club proprietario.

La cifra restante per il giocatore, che costa circa 30 milioni di sterline, verrebbe eventualmente investita per Milinkovic Savic. Con 40 milioni la Lazio potrebbe essere ben disposta a privarsi di uno dei suoi giocatori più preziosi in assoluto.

Per il momento si parla solamente di suggestioni. Infatti dipende tutto dalla partenza o meno del bomber ex Fiorentina.