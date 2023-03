Ancelotti via dal Real: conferme sulla prossima panchina

Ancelotti è uno degli allenatori più vincenti della storia. Tuttavia purtroppo sembra aver fatto il suo tempo. Ecco dunque l’alternativa

L’era di re Carlo a Madrid sembra essere prossima alla fine. Un risvolto inatteso, sul quale ovviamente nessuno avrebbe mai scommesso. Ma il terzo ko annuale contro i rivali del Barcellona è diventato solamente uno dei tanti problemi. Cosa che ha portato la dirigenza a correre ai ripari.

Si sa, a Madrid è molto raro che la società temporeggi. Quando le proprie visioni non arrivano a combaciare la presa di posizione raramente tarda ad arrivare. Lo si è visto con Ronaldo, a breve lo si potrebbe vedere eventualmente con Kroos e Modric.

Insomma, non ci sono bandiere e simboli che tengano. L’identità dei Blancos riesce quasi sempre a prevalere. In questo caso le testimonianze sono ancora più evidenti. Attualmente la squadra allenata da Ancelotti si trova in seconda posizione, a 12 punti di distanza dai rivali blaugrana.

Un distacco decisamente notevole, considerando che a rappresentarlo è una squadra che lo scorso anno ha vinto una Liga con parecchio anticipo e una finale di Champions League. Finale disputata senza aver mai fornito l’impressione di chissà quale sofferenza o segno di cedimento. Un po’ come quasi qualsiasi big match del Real.

Ma col tempo qualcosa è cambiato. La figura dell’allenatore, per quanto apprezzata, non è più così intoccabile come si crede. La dirigenza sta valutando altre alternative, ma la notizia è un’altra. E proviene direttamente dal ritiro del Brasile, una delle tante Nazionali impegnate in questa sosta dei campionati.

A quanto pare il destino dell’ex allenatore del Milan potrebbe vederlo impegnato in una panchina al di fuori del club. Per lui a livello storico sarebbe la prima volta. Ragion per cui la fiducia è tanta. I dubbi sulle sue capacità sono pochi. Sarebbe dunque da valutare il suo spirito di adattamento.

Ancelotti in Brasile: l’idea di Ederson

Il suggerimento riguardante Ancelotti come prossimo CT del Brasile proviene direttamente dal ritiro della Nazionale verdeoro. Ad aver fornito la notizia è il sito di Tuttomercatoweb, con un articolo approfondito sulla vicenda. Per quanto poco ci sia da approfondire al momento.

Il portiere del Manchester City ha detto che è molto probabile che l’allenatore del Real un domani possa allenare il Brasile. Questo deriva da un suo recente dialogo avvenuto con Casemiro, Militao e Vinicius Jr. Tutti e tre fino a poco tempo fa, almeno per il primo nome citato, sotto la direzione tecnica dell’allenatore italiano.