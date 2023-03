“Convocarlo non aveva senso” Scaloni chiarisce ogni dubbio

Scaloni ha parlato di un giocatore che negli ultimi giorni è sulla bocca di tutti. Tale mormorio deriva da un avvenimento recente

Il commissario tecnico dell’Argentina si è espresso riguardo un avvenimento di recente entità. Uno scenario che ha mandato su di giri migliaia di italiani, i quali sono già in apprensione per i prossimi impegni degli Azzurri. La fiducia è tanta, considerando la vittoria dello scorso Europeo.

Ma come fenomeno contrario si ha una mancata convocazione al Mondiale in Qatar, l’ennesima di una striscia fortemente negativa in tal senso. Basti pensare che l’ultima apparizione dell’Italia ad un Mondiale risale al 2014. Dunque ben 12 anni di digiuno per gli italiani.

Tutti quanti sperano che sia solo un periodo momentaneo, ma è un periodo che sta durando ormai da troppo tempo per essere ridotto come tale. Le nuove convocazioni diramate da Roberto Mancini fanno ben sperare. Volti giovani abbinati a delle figure carismatiche e di grande esperienza. L’ideale per poter ripartire nel migliore dei modi.

Ogni tifoso spera che ci possa essere una luce in fondo al tunnel. E la cosa migliore è quella di ripartire da quanto di buono si è visto. Il match contro l’Inghilterra, per quanto ci sia ormai poco da dimostrare, rappresenterà in un certo senso un banco di prova importante.

In ballo ci sono le qualificazioni ai prossimi Europei, appuntamento ormai imperdibile visto ciò che è accaduto in precedenza. Mancini è stato aspramente criticato da alcuni tifosi di recente. Questo per via di alcune grandi assenze come Locatelli.

A quanto pare non è l’unico episodio ad aver suscitato un certo clamore. Tra i convocati dal CT italiano c’è infatti un nome che Scaloni conosce molto bene. Un giocatore sicuramente interessante, che potrebbe essere una sorpresa inaspettata in ottica offensiva.

Le speranze dei tifosi sono riposte su di lui, così come la loro curiosità e la loro fiducia.

Scaloni si pronuncia su Retegui: ecco cosa ha detto

A proposito del nuovo arrivato Retegui, Scaloni ha pronunciato quanto segue: “Non ha senso pensare se potesse essere o meno convocato dall’Argentina; non voglio convincere nessuno e magari condizionare il futuro di un giocatore se non sono determinato a convocarlo.”

Con questo breve virgolettato il CT ha voluto affermare di non aver convocato il giovane attaccante per evitare di bruciare le tappe. E poi anche per una certa disponibilità in quel reparto. Ma probabilmente con l’Italia potrebbe fare bene, a detta sua.