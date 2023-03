“Ci sono rimasto male” Locatelli non si nasconde

Locatelli ha comunicato il suo stato d’animo attuale con parole molto assertive e dirette. Senza troppo giri per addolcire la pillola

La stagione del centrocampista ex Milan e Sassuolo ha raggiunto un livello di pura consacrazione. Mai come quest’anno era riuscito a dimostrare le sue qualità. Al Milan è stato spesso e altalenante, benché ci siano tante note positive da sottolineare e ricordare.

Al Sassuolo è riuscito a trovare la continuità di impiego che forse Milano non è riuscita a dargli. Ma con i bianconeri sembra aver raggiunto l’equilibrio perfetto. Titolarità e qualità al servizio di Allegri, il quale non ha mai dubitato del suo potenziale elevato.

Tempo fa si parlava di una big di Premier League pronta ad accoglierlo a braccia aperte. Ma la trattativa non si è concretizzata. Certo è che sarebbe un peccato se un giocatore del genere dovesse andare all’estero. A detta di molti esperti del settore ha delle qualità che in tanti non possiedono.

E si parla di nomi molto più pubblicizzati, rispetto al suo. La partita disputata (e vinta) contro l’Inter è l’ennesima conferma di un periodo molto positivo per il giocatore. Ieri si è immolato su una conclusione potenzialmente decisiva di Hakan Calhanoglu. Una prestazione a tutto tondo che lo ha visto a capo della cabina di regia.

Cosa non scontata, considerando anche la sua giovane età. Ma la classe e la mentalità sono quelle di un veterano. Purtroppo però c’è una piccola ombra in tutte queste luci, e riguarda un fattore esterno al campionato. Il giocatore poco tempo fa si è detto deluso per via di un avvenimento.

Si parla della Nazionale. Mancini per le prossime partite ha diramato le sue convocazioni, e tra queste figurano grandi assenze. Alcune sono clamorose, altre un po’ meno. Ma il protagonista di questo articolo proprio non ha digerito questa “esclusione”.

Locatelli fuori dalla Nazionale: ecco perché

Locatelli si è detto molto deluso per via della mancata convocazione da parte di Mancini. A quanto pare sono da escludere eventuali motivi disciplinari, anche perché il giocatore si è sempre affermato come un modello di comportamento esemplare per tutti.

Dunque non c’erano dubbi che il motivo non fosse questo. Probabilmente si tratta di una scelta tecnica, benché alcuni tifosi abbiano aspramente criticato questa mossa. E anche lo stesso giocatore non ha ben digerito la chiamata non avvenuta.

Locatelli ha poi affermato che lavorerà ancora più intensamente per tornare tra gli Azzurri.