Juventus, Locatelli in bilico: blitz da 35 milioni

In bilico il futuro di Manuel Locatelli che potrebbe andar via già a gennaio: blitz della big

La Juventus sta vivendo una situazione piuttosto critica a livello societario, in seguito alle dimissioni di tutto il CdA e alla fine dell’era Agnelli in bianconero. Intanto, però, la ‘Vecchia Signora’ deve anche pensare al calciomercato che ormai è alle porte.

Oltre agli obiettivi in entrata, la Juventus deve pensare anche alle uscite e a preservare i suoi giocatori migliori dagli assalti delle big. Uno dei giocatori più ambiti sul mercato è Manuel Locatelli. Il centrocampista ex Sassuolo ha avuto una grande crescita da quando è alla Juve e adesso è diventato un punto fermo anche per il progetto futuro del club. Il classe ’98, campione d’Europa in carica con la nazionale, ha acquisito anche personalità, oltre che una crescita dal punto di vista tecnico. Su di lui è forte la Premier League.

Juventus, Locatelli nel mirino dell’Arsenal

In Premier League una delle squadre più attive sul mercato è l’Arsenal che vuole continuare a mantenere la vetta della classifica e il mercato di gennaio potrebbe rinforzarli ulteriormente. I Gunners sono sulle tracce di Ismael Bennacer del Milan ma l’alternativa è proprio Manuel Locatelli.

Il club londinese sarebbe disposto a offrire circa 35 milioni di sterline per prelevarlo dalla Juventus. L’ex Sassuolo andrà in scadenza con i bianconeri a giugno 203 e la squadra di Allegri rischia di perderlo a parametro zero. Ecco perché l’ipotesi di una cessione a gennaio, per non perderlo a costo zero tra 6 mesi, non è così remota.