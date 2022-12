Super Ziyech al Mondiale: proposta choc al Milan

Ziyech rinasce al Mondiale e adesso arriva la grande occasione per il Milan: proposta choc

Il calciomercato invernale è ormai alle porte e diverse squadre si stanno già muovendo, con lo sfondo anche del Mondiale in Qatar che potrà influire molto sulle trattative.

Il Milan, ad esempio, rischia di perdere uno dei suoi perni del centrocampo. Ismael Benncacer è uno dei giocatori più richiesti tra le file rossonere, in particolare dalla Premier League. Il classe ’97 ex Empoli è diventato centrale negli schemi tattici di Stefano Pioli. Su di lui è forte l’interesse dell’Arsenal capolista che vuole rinforzare il proprio centrocampo già a gennaio. I Gunners, però, non sono i soli sulle tracce di Bennacer.

Milan, Arsenal e Chelsea si contendono Bennacer: la mossa dei Blues

L’Arsenal sta monitorando Manuel Locatelli, ma soprattutto Ismael Bennacer. Il franco-algerino del Milan, però, piace anche al Chelsea di Potter che è pronto ad aprire un derby londinese di mercato con i Gunners.

L’Arsenal sembra in vantaggio per il centrocampista rossonero ma il Chelsea potrebbe giocarsi la carta Ziyech come contropartita, più una parte cash da circa 30-35 milioni di euro. Il marocchino dei Blues sta dando risposte molto significative al Mondiale, segnando un gol importante contro il Canada che ha permesso alla sua nazionale di approdare agli ottavi di finale. Dopo questo Mondiale, il Milan potrebbe essere ancor più intenzionato a puntare su di lui, tanto da poter sacrificare anche un perno come Bennacer.