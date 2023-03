Tutta ‘colpa’ del Matador: il retroscena sul giovane Ronaldo alla Juve

L’ex capo degli osservatori della Juve svela un gustoso retroscena sul mancato arrivo di un giovanissimo CR7 in bianconero

Corsi e ricorsi storici. Rimpianti. Sliding Doors. Ne è piena la vita come il calcio. E come il calciomercato, ovviamente. Dopo le rivelazioni, datate mesi, di Enrico Preziosi su quanto fosse andato vicino ad acquistare dal Lech Poznan Robert Lewandowski nel 2010, un altro addetto ai lavori si cimenta nei ricordi. Su ciò che sarebbe potuto essere e non è stato. Il protagonista della vicenda è niente di meno che il Sig. Cristiano Ronaldo.

Tutti conoscono la parabola del portoghese in termini di cambi maglia. Nell’estate del 2003 il futuro cinque volte Pallone d’Oro passò dallo Sporting CP al Manchester United, per poi approdare a Madrid e successivamente, nel 2018, alla Juventus. Solo che CR7 sarebbe potuto arrivare molto prima a Torino. Dove, chissà, avrebbe potuto scrivere pagine incredibili della storia bianconera. Il retroscena è presto svelato.

Ceravolo svela il mancato arrivo di CR7

“Ai tempi della Juventus non riuscii a prendere il giovane Cristiano Ronaldo perché Salas rifiutò il trasferimento allo Sporting CP“. Parole e musica di Franco Ceravolo, ex Ds del Palermo nonchè ex capo degli osservatori della Vecchia Signora nei primi anni ’90, che ha parlato alla Football Conference della società siciliana. Scorrendo all’indietro negli annali del calciomercato, riscontriamo come ci sia una plausibilissima corrispondenza di date tra l’arrivo di CR7 alla corte di Alex Ferguson e l’addio dell’attaccante cileno alla Juve.

Il periodo ‘incriminato’ è l’estate del 2003, quella del milionario passaggio del portoghese allo United. Nello stesso periodo infatti, la Juve trattava la cessione di Salas all’estero. Sfumato l’affare con lo Sporting, i bianconeri lo chiusero poi con il River Plate. Dove il Matador restà per due anni. Se Salas avesse accettato il passaggio al club biancoverde, la Juve avrebbe avuto tra le sue fila un 18enne, ma gà fortissimo, Cristiano Ronaldo. Chissà quante cose sarebbero cambiate…