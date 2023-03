Bonucci indisponibile: l’annuncio UFFICIALE

Bonucci a quanto pare non sarà disponibile per le prossime gare con l’Italia. Ragion per cui farà ritorno a Torino in via anticipata

Il percorso di qualificazioni dell’Italia si è messo in salita ancora prima di iniziare. A quanto pare uno dei giocatori più rappresentativi dell’intero gruppo non sarà disponibile. Cosa che, come si legge sopra, lo ha costretto a fare rientro a Torino prima del previsto.

Il difensore infatti ha avuto un lieve problema fisico. Cosa che per forza di cose lo renderà non disponibile per i prossimi impegni degli Azzurri. Un’assenza che proprio non ci voleva, vista la caratura del giocatore sia a livello tecnico che a livello di carisma.

Il periodo di caos della Nazionale risalente a qualche periodo fa adesso sembra essersi ripresentato. Con gli interessi per giunta. Questa volta non per cause direttamente riconducibili al giocatore, ma semplicemente per un episodio poco fortunato a cui si è potuto fare ben poco.

Mancini adesso è costretto a fare di necessità virtù. E dovrà di conseguenza rimboccarsi le maniche per provare a trovare un sostituto ideale al giocatore. Cosa non semplice, visti i motivi elencati appena sopra. Certo è che non sarà un grande problema, vista l’ampiezza della rosa. Ma ciò che conta principalmente è l’aspetto della carta.

Bonucci out: ecco cosa è successo

Il difensore della Juventus salterà le partite contro Inghilterra e Malta. Il motivo riguarda una serie di problemi fisici a quanto pare pregressi, cosa che lo ha costretto a saltare queste due partite. Nonostante tutto la sua presenza sarà comunque tangibile.

Infatti il centrale seguirà i compagni a Napoli per la gara contro gli inglesi. Ma non sarà disponibile tra i convocati, di fatto. Si tratta di un’assenza a suo modo pesante, ma tutti confidano nelle capacità di Mancini di trovare una soluzione adeguata.