Bonucci nel caos, è bufera totale: cosa sta succedendo

Il difensore della Juventus e della Nazionale, Leonardo Bonucci, è finito nuovamente al centro di una vera e propria bufera mediatica

Ci siamo, ormai manca davvero poco. Domenica comincerà finalmente la competizione più prestigiosa, quella a cui tutti i calciatori sognano di prendere parte fin da bambini. Il match tra Qatar ed Ecuador darà il via al Mondiale e da lì in poi si inizierà a fare sul serio.

L’Italia, dal canto suo, sarà costretta a guardare le partite dal divano, per la seconda volta consecutiva. Il Commissario Tecnico, Roberto Mancini, sta continuando a guidare come meglio può il processo di rifondazione, dando sempre più fiducia ai giovani elementi che rappresentano la speranza di rinascita. Nella giornata di ieri, gli Azzurri se la sono vista faccia a faccia con l’Albania in un’amichevole a Tirana, conquistando la vittoria grazie alle reti firmate Di Lorenzo e Grifo (doppietta). Nonostante ciò, in parecchi non hanno minimamente apprezzato la scelta del mister di schierare ancora titolare Leonardo Bonucci.

Albania-Italia, bufera contro Bonucci: tifosi infuriati

Il centrale della Juventus, per giunta, si è reso protagonista in negativo di un’altra prestazione deludente nel complesso, scatenando l’ira dei tifosi sui social. Per l’ex Milan non è un periodo semplice, visto che ora anche Massimiliano Allegri lo considera a tutti gli effetti una riserva. Numerose le critiche nei suoi confronti su Twitter: di seguito ve ne proponiamo alcuni.

Bonucci totalmente nullo dai ragazzi ma come fa a giocare ancora titolare in una squadra di calcio — Pax (@pacetti025) November 16, 2022

Quanto godo al pensiero che quel mediocre di Bonucci non giocherà mai un mondiale da capitano — rosso (@RossoAIIenatore) November 16, 2022

2022 e Bonucci è ancora titolare nell’Italia — Miriam SCALONETA 🔥🇦🇷 (@bedconejo) November 16, 2022

“e adesso parte un coro poco amichevole all’indirizzo di bonucci” FRATELLI 🇦🇱🇦🇱🇦🇱 — lucia 🇦🇷 (@asIIanismo) November 16, 2022

bonucci ormai ex giocatore ma fa finta di non saperlo — Gobba 🤍🖤 (@Juventi49737375) November 16, 2022

Perché gioca ancora Bonucci? — Mr. Spock von Vulkan 🖖 (@Arturoarthuren) November 16, 2022

Bonucci fai un favore a tutti e falla finita, col calcio — cuchismo🇦🇷🇨🇲🧉¹⁹ (@4grtms9) November 16, 2022

Gli albanesi che mandano a quel paese Bonucci,mi sento male #AlbaniaItalia — alessandro (@alessan41569286) November 16, 2022

dite a mancini che se vole vince, deve mettere bonucci in panchina sempre — beatrice🇦🇷🇷🇸🇧🇷🇪🇸 (@sonobiondaa_) November 16, 2022