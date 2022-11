Torino, rinnovo UFFICIALE: il comunicato del club

Il Torino ha annunciato, attraverso un comunicato ufficiale, un rinnovo

Il Torino ha chiuso questa prima parte di stagione al nono posto con 21 punti, tre in meno dell’Udinese e due in più rispetto alla Fiorentina.

La squadra di Juric dopo le tensioni iniziali è riuscita a trovare risultati importanti, come la vittoria sul Milan. L’allenatore è riuscito a far crescere giovani di grande talento come Pellegri, Radonjic, Miranchuk che stanno facendo la differenza in maniera concreta. Con il mercato di gennaio in casa Torino potrebbero arrivare delle sorprese ma intanto arriva un rinnovo importante in casa granata.

Torino, Vagnati rinnova fino al 2025

Nella giornata di oggi è arrivato il comunicato ufficiale in merito al rinnovo del direttore dell’area tecnica del Torino, Davide Vagnati. La notizia era nell’aria ormai da giorni. Vagnati aveva il contratto in scadenza nel 2023 e ha confermato la sua posizione per altri due anni. Di seguito il comunicato ufficiale: “Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver prolungato il contratto del Responsabile dell’Area Tecnica Davide Vagnati fino al 30 giugno 2025. Avanti insieme con rinnovato vigore: buon lavoro, Sempre Forza Toro!”.