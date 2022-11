L’Inter ringrazia Gattuso: Asllani per il doppio colpo

Il calciomercato dell’Inter in vista di gennaio può intrecciarsi con quello del Valencia: scambio due per uno con Gattuso

La prima parte della stagione dell’Inter non è stata certamente esaltante. Nonostante il passaggio del turno nel giorne di ferro in Champions League, la situazione in Serie A è ben diversa.

Il distacco dal Napoli è di ben 11 punti ed il calciomercato di gennaio, in tal senso, potrebbe dare una grossa mano alla dirigenza meneghina.

Asllani da Gattuso: Marotta ne prende due

Marotta e Ausilio pianificano un doppio colpo per le prime settimane del 2023: due pedine fondamentali per il Valencia di Rino Gattuso nel mirino. Se ne parla ormai da diverse settimane del calciomercato dell’Inter, pronto ad incrociare i propri interessi con quello del Valencia. L’asse nerazzurro sembra quindi avvicinarsi a quelle che saranno le scelte di Rino Gattuso per gennaio. All’Inter piace tanto Jesus Vazquez, per il quale gli spagnoli sono disposti a trattare. Marotta è pronto a sacrificare Kristjan Asllani, che a Milano non ha trovato sufficiente spazio e potrebbe dunque cambiare aria per giocare con continuità nel 2023, lontano dalla squadra di Inzaghi.

Oltre a Vazquez, secondo quanto viene riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, i vertici del club meneghino metteranno nel mirino anche Yunus Musah, centrocampista che ha fino ad ora collezionato 849′ in 11 presenze con il Valencia di Gattuso. Musah andrebbe a rimpiazzare proprio il nazionale albanese nello scacchiere del tecnico piacentino, a gennaio. Un’operazione di scambio, due per uno, che può quindi arricchire la rosa dell’Inter per una seconda parte di stagione che può riservare non poche sorprese tanto in Serie A quanto in Europa.

Asllani può quindi regalare un doppio colpo dal Valencia, per la gioia di Inzaghi: Musah e Vazquez in cambio dell’ex talento dell’Empoli.