Kante alla Juve a gennaio 💣, pronta l’offerta 👀

Voci su Kante e la Juventus, già a gennaio: ecco la possibile offerta della società bianconera

“È quello che è, non c’è niente che possiamo fare. La sua battuta d’arresto non è una buona notizia ma in questa fase non posso darvi altri dettagli”.

“È stato dentro e fuori con gli infortuni per un periodo di tempo, quindi dobbiamo assicurarci che quando sarà tornato torni per sempre e si diverta a giocare. Quindi non c’è frustrazione dal mio punto di vista, è solo qualcosa con cui dobbiamo fare i conti”. È un incubo la prima parte di stagione di N’Golo Kanté, come ammesso anche da un preoccupato Potter. Il francese ha all’attivo solo due presenze stagionali e, dopo la ricaduta, ha dovuto dire addio anche al Mondiale in Qatar. Dall’infermeria al calciomercato: l’ex Leicester sta facendo parlare di sé anche per la situazione contrattuale. Come noto, infatti, il giocatore è in scadenza nel prossimo giugno e la trattativa coi Blues è al momento in stand-by.

Calciomercato Juventus, il possibile assalto a Kanté

Nelle ultime ore si è parlato del possibile assalto della Juve (e dell’Inter) già a gennaio. Il club bianconero ha un’importante carta da sfruttare, ovvero Denis Zakaria: il possibile sconto sul riscatto dello svizzero, più un conguaglio economico, per convincere il Chelsea a sei mesi dalla scadenza del contratto di Kanté. Cherubini potrebbe dunque tentare l’assalto immediato per la stella francese, in attesa del suo ritorno in campo da gennaio.