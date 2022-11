Infortunio in Nazionale: comunicato UFFICIALE su Tonali

Il comunicato ufficiale su Sandro Tonali in merito all’infortunio rimediato ieri in Nazionale

Nella gara di ieri tra Albania e Italia, vinta dagli azzurri per 3-1, si è fermato Sandro Tonali per una brutta caduta rimediata durante il primo tempo.

Inizialmente c’è stata paura per le sue condizioni dopo la brutta caduta di testa. Il giocatore è uscito in barella ma per fortuna lo staff medico ha rassicurato sulle sue condizioni. Di seguito il comunicato su Tonali.

“Nelle prossime ore il centrocampista del Milan, in via precauzionale, farà rientro al club di appartenenza . Il ragazzo sta bene, ma necessita di alcuni giorni di riposo per recuperare dal trauma contusivo occorso durante il primo tempo di Albania Italia giocata ieri sera a Tirana”. Lo stesso Tonali ha rassicurato i tifosi via social, sottolineando di stare bene.