Kessie arriva con lo scambio: che batosta per la Juve

Kessié sacrificato dal Barcellona con lo scambio che manda fuori gioco la Juventus

Il Barcellona ha fallito il passaggio del girone in Champions League e la stagione può già essere, in parte, considerata fallimentare. Tra i giocatori più deludenti del club c’è sicuramente Franck Kessié che era arrivato a parametro zero in estate dopo aver vinto lo scudetto col Milan.

Il centrocampista ivoriano non è entrato nelle grazie di Xavi e ha avuto diversi problemi di adattamento. Il Barcellona non esiterebbe a lasciarlo andare per la giusta offerta e, secondo quanto riportato da ‘elnacional.cat’, il club catalano sta considerando l’idea di sacrificarlo già nel mercato di gennaio. Kessié potrebbe rientrare nello scambio con un club di Premier League.

Kessié nello scambio con la Premier: doppia beffa Juve

Kessié potrebbe essere prossimo alla partenza. Infatti, secondo quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo’, sarebbe in ballo uno scambio tra Barcellona e Aston Villa. Lo scambio riguarderebbe Kessié e Douglas Luiz. Quest’ultimo è un centrocampista difensivo brasiliano, classe ’98, legato all’Aston Villa fino al 2026. Anche lui era finito, così come Kessié, nel mirino della Juventus ma lo scambio che potrebbe nascere tra Barcellona e Aston Villa manderebbe fuori gioco i bianconeri.