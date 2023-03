Parte l’assalto a Dybala, la grande ossessione dell’ex Inter

Il futuro della Joya potrebbe essere lontano da Roma: il tecnico appare disposto a tutto pur di averlo tra le sue fila

Nonostante l’incolore prestazione nell’ultimo derby, condizionata anche dall’atteggiamento della squadra, poi rimasta addirittura in 10 dal 33esimo minuto, Paulo Dybala è e resta un punto fermo della compagine giallorossa. Nonchè idolo della tifoseria, buona parte della quale è rimasta abbastanza sconcertata dall’uscita anticipata dal campo della Joya – avvenuta al 46′ – per questioni meramente tattiche.

Nelle ultime settimane si è fatto un gran parlare del futuro dell’attaccante argentino. Che qualcuno vorrebbe legato a doppio filo con quello di José Mourinho, la cui permanenza nella Capitale è ancora tutta da decidere. L’ex Palermo e Juve ha sempre appiccicata al suo contratto la famosa clauosla rescissoria di 20 milioni in caso di cessione in Italia, e di 12 in caso di approdo all’estero. La Roma può in qualsiasi momento cancellare questa fastidiosa possibile uscita innalzando l’ingaggio del calciatore fino a 6 milioni annui. Ma c’è da considerare la volontà dello stesso. E ricche offerte che potrebbero arrivare dalla Spagna, come vi abbiamo già riferito. Sempre dalla penisola iberica, una nuova voce scuote l’ambiente giallorosso: c’è anche un’altra big, oltre al Barça, interessata ai servizi del fantasista.

Simeone, l’idea Dybala anima le fantasie del ‘Cholo’

Come riferito dal portale spagnolo ‘Todofichajes.com‘, l’Atletico Madrid si starebbe inserendo con decisione nella corsa al campione del mondo. Ovviamente lo sponsor principale della Joya è proprio lui, Diego Simeone. Che conosce fin troppo bene il connazionale.

Nelle idee del tecnico argentino il giocatore giallorosso potrebbe diventare una sorta di nuova ossessione da realizzare il prima possibile. La dimesnione internazionale del club colchonero, nonostante una stagione molto al di sotto delle aspettative, potrebbe rappresentare una pericolosa calamita per Dybala. La colonia albiceleste dell’Atletico – dove già giocano 3 compagni di Nazionale – potrebbe fare il resto. La Roma deve accelerare i propositi di adeguamento contrattuale del calciatore se non vuole trovarsi delle brutte sorprese da affrontare a fne anno…