Ribaltone Juventus: arriva il dietrofront inatteso

La Juventus ha avuto modo di assistere ad un dietrofront a dir poco clamoroso. Si tratta infatti di una svolta inattesa di una lunga storia

I bianconeri ultimamente sono alle prese con alcune questioni particolarmente travagliate. Si parla infatti di un periodo complicato a livello generale, ma in ottima ripresa a livello sportivo. Il passaggio in Europa League e la ripresa in campionato sono testimonianze gradite e apprezzate.

I giocatori in scadenza di contratto sono numerosi. E questa è una gatta da pelare piuttosto ostica. Non è sempre facile stabilire chi rimane e chi invece è destinato alla cessione. Inoltre una data di scadenza imminente grava per forza di cose sul valore dei suddetti giocatori.

Un potenziale affare clamoroso verrebbe inevitabilmente meno, considerando che la data in questione è molto spesso prossima alla scadenza appunto. Ma in alcuni casi, seppur pochi, la permanenza del giocatore rappresenta un grande vantaggio.

Quello che a breve verrà descritto è uno dei pochi casi. Tra le tante “scommesse” ritrovate da Allegri una in particolare è un volto nuovamente apprezzato dai tifosi. Si tratta di Alex Sandro, terzino brasiliano divenuto fin dagli albori l’idolo della tifoseria.

Il giocatore fino a poco tempo fa sembrava destinato alla partenza. Ma per fortuna lo scenario in questione sembra essersi ribaltato. Non è un caso il fatto che la dirigenza, poche settimane fa, avesse già pensato ad un suo sostituto. A quanto pare però non ce ne sarà bisogno.

Potrebbe infatti trattenersi inaspettatamente a Torino. La decisione presa dalla società è clamorosa a dir poco, ed è legata ad un avvenimento che è stato in grado di suscitare altrettanto clamore. Si tratta di un dato statistico che in tanti non avevano tenuto in considerazione, ma che in realtà si potrebbe rivelare fondamentale.

Ovvero la questione legata alle presenze stagionali.

Alex Sandro resta alla Juventus: c’è la proposta

Il fatto che Alex Sandro possa rimanere a Torino non è affatto frutto di chissà quale volo pindarico. Ci sono infatti concrete possibilità che ciò possa avvenire. Il giocatore sembra essersi finalmente ripreso. Il suo periodo buio ora è solamente un lontano ricordo.

A quanto pare se il terzino brasiliano dovesse disputare altre dieci presenze con la maglia bianconera, il rinnovo automatico per via di una clausola apposita scatterebbe in automatico. Solamente durante il prossimo mese di aprile i bianconeri disputeranno 9 partite. Ci si trova dunque ad un potenziale colpo di scena.