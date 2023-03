Conte ha il futuro segnato: la decisione del Tottenham

Il futuro di Conte è stato segnato da una decisione presa dal Tottenham. Decisione che non sembra essere piaciuta chissà quanto ai tifosi

Il destino del tecnico italiano è legato a delle cause non totalmente dipendenti da lui. Tempo fa si era parlato di come a livello personale non stesse così tanto bene. Il motivo sembrerebbe essere legato ad una vicenda che lo ha scosso sul piano emotivo.

O almeno, questo è ciò che trapela dalle dichiarazioni rilasciate. E di questo sembrerebbe averne risentito anche la squadra. A partire dal forfait europeo contro il Milan passando per la corsa all’Europa in campionato, per la quale gli Spurs stanno faticando parecchio.

Ma si sa, d’altronde fa tutto quanto parte di un processo. Allo stato attuale il Tottenham si trova quarto in Premier League, con le inseguitrici che si trovano ormai a poche lunghezze di distanza. La stagione non è ancora compromessa, e si può invertire questo trend negativo ancora con successo.

Il Newcastle a 47 punti fa parecchia paura. Si tratta infatti di una squadra in crescita, con le giuste individualità e con un assetto difensivo difficile da superare. Solo 19 gol subiti in campionato, una delle squadre migliori in questa statistica.

Insomma, la concorrenza è tanta e la pazienza della dirigenza londinese è poca. Il fatto di aver centrato la Champions lo scorso anno è stato sicuramente un grande traguardo, soprattutto per quanto è stato fatto vedere nei match più determinanti.

Ma già dall’avvio della competizione qualcosa sembrava essere cambiato. A partire dal match contro lo Sporting Lisbona, dove gli Spurs per un rotto della cuffia sono riusciti a non perdere in maniera clamorosa quella partita. Tanti piccoli segnali singolarmente di poco conto, ma in realtà di grande significato se contestualizzati.

Anche il mercato ci ha messo del suo, considerando che spesso e volentieri le due parti non sono riuscite a giungere ad un comune accordo. Quelli elencati sono aspetti che hanno portato Conte ad un allontanamento (quasi) definitivo.

Conte via dal Tottenham: la situazione

Ormai è da settimane che non si fa altro che parlare dell’addio di Conte al Tottenham. Quella che fino a poco tempo fa sembrava pura utopia, sfortunatamente, oggi potrebbe diventare realtà. L’allenatore attualmente non si trova a Londra.

Si trova infatti in Italia, in atteso di capire in quale direzione andrà il suo futuro. L’esonero sembra praticamente quasi ufficiale, ma per il momento “ufficioso”. Dunque non ancora formalizzato. Chissà che ciò non possa avvenire proprio nel corso dei prossimi giorni.