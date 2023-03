Allegri se lo porta a Londra: Conte è già dimenticato

Nemmeno il tempo di salutare il tecnico salentino, che in casa Spurs già si para di futuro: incombe la figura di Allegri

Con le prestazioni, e i risultati, precipitati nel corso delle ultime settimane, Antonio Conte ha visto sgretolarsi improvvisamente le certezze nello spogliatoio del Tottenham. Dapprima, in concomitanza dell’eliminazione in Champions, le dichiarazioni di Richarlison, a cui era seguita la piccata replica del salentino. Poi, dopo il pareggio-beffa di Southampton, la bollente conferenza stampa dell’allenatore pugliese, che ha di fatto sancito la fine del rapporto col club britannico.

Già accostato a Juve, PSG e, negli ultimi tempi, addirittura al Milan, Conte lascerà un vuoto sulla panchina del Tottenham. Tra voci su un possibile ritorno di Pochettino, per la verità non troppo gradito al presidente Levy, e idee di una rivoluzione tecnica agli ordini di Luis Enrique, ecco spuntare il prestigioso nome di Max Allegri. La stagione della Juve, condizionata dalla penalizzazione in campionato, deve emettere ancora i suoi verdetti. Se non arriverà nemmeno un trofeo tra Coppa Italia ed Europa League, il tecnico potrebbe dire addio al club bianconero. L’ipotetico arrivo del toscano potrebbe essere accompagnato da quello di un giovane di belle speranze. Uno che ormai è un punto fisso nelle rotazioni della Juve nelle varie competizioni.

Allegri al Tottenham, c’è la sorpresa Fagioli

Secondo le ultime indiscrezioni, il rinnovato feeling tra Allegri e Fagioli potrebbe portare ad un proseguimento della collaborazione tra i due anche in caso di clamoroso addio dell’ex tecnico del Milan alla Juve. Il profilo del prodotto della Juve NextGen piace non poco alla dirigenza londinese, al di là della scontata approvazione di Paratici. Per il quale però il futuro dovrà ancora essere stabilito.

Se almeno una parte dei tifosi bianconeri potrebbe anche essere d’accordo con la destituzione dell’allenatore toscano dal suo ruolo di guida tecnica – anche perchè così si riaprirebbe la tanto agognata pista Conte – quasi nessuno approverebbe la cessione del gioiello Fagioli. Esponente di quella linea verde italiana che la Juve ha dichiarato di voler seguire, l’ex Cremonese avrebbe dovuto assurgere al ruolo di guida nel centrocampo del futuro. Molto dipenderà dal destino di Allegri, però.