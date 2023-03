La stella apre all’addio: Liverpool e United beffano Maldini

Dopo aver brillato al Mondiale, e nel mezzo di una stagione dai numeri incredibili, il talento francese potrebbe cambiare aria

Forse gli argentini si ricorderanno di lui per aver sparato addosso al Dibu Martinez la palla che avrebbe potuto consegnare il Mondiale alla Francia. Forse gli stessi tifosi transalpini hanno ancora negli occhi l’irripetibile occasione avuta per ribaltare in senso definitivo, e a proprio favore, l’esito della kermesse asiatica. Al di là del discusso episodio, il Mondiale in Qatar ha certificato lo status di nuova stella del calcio francese di Randal Kolo Muani, l’attaccante dell’Eintracht Francoforte.

Già seguito dal Milan prima della competizione Mondiale, il 24enne esterno è stato nel frattempo accostato ad altri top club europei. Merito di una stagione da capogiro col suo club. Il tabellino personale parla di 16 gol e 12 assist in 35 gare staginali disputate con la squadra teutonica. Dopo esser tornato, nel corso di un’intervista rilasciata a l’Equipe, sulla clamorosa occasione divorata in finale, il transalpino si è sbottonato sul suo futuro. Che a questo punto quasi certamente sarà lontano da Francoforte.

Kolo Muani apre all’addio: Maldini fa i conti con le lusinghe dalla Premier

“Quando ho avuto modo di rivedere quell’azione mi sono reso conto di aver avuto a disposizione molte altre alternative per fare il gol, ma in campo tutto scorre molto velocemente e io oggi voglio solo guardare avanti. Fa parte del mio lavoro anche se non lo dimenticherò mai. Eravamo sul punto di conquistare la terza stella. Non mentirò: odio quel momento“, ha dichiarato onestamente il francese. “Futuro? Abbiamo parlato col club, ma per ora sono solo concentrato sul raggiungimento degli obiettivi stagionali. In estate vedremo: certo che il mio sogno è sempre stato quello di giocare per una grandissima squadra“, ha aggiunto l’attaccante nelle dichiarazioni riportate da ‘Todofichajes.com‘.

Secondo lo stesso portale spagnolo, tali parole suonano come un vero e proprio pre-addio all’Eintracht, che nel frattempo è impeganto a respingere gli assalti di Liverpool e Manchester United sul suo gioiello. La determinazione dei due club britannici di sfidarsi a suon di milioni – sia da destinare al cartellino, sia sull’ingaggio del calciatore – mette sostanzialmente fuori gioco il Milan. Che pure, se ne facciamo una questione di puro blasone, avrebbe potuto rappresentare una destinazione gradita all’esterno francese.