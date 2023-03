Via dal Tottenham ma senza richieste: quante ombre sul futuro di Conte

Si fa sempre più nebuloso il futuro di Antonio Conte: non è così scontato che il salentino sia cercato dai top club europei

Forse l’intervista post Southampton ha lasciato il segno. Ancor più della cocente eliminazione in Champions League, maturata senza praticamente colpo ferire. E forse ancor più della clamorosa estromissione dalla FACup per mano del Grimsby, club di quarta divisione inglese. La stagione del Tottenham e di Antonio Conte sta diventando un vero calvario. I titoli di coda sono lì pronti a scorrere.

C’è chi è disposto a scommettere che già in questi giorni, durante la sosta per le Nazionali, arriverà l’esonero del tecnico. O quanto meno una rescissione consensuale che comunque significa fine dell’avventura agli Spurs. Ci sono però tanti addetti ai lavori che assicurano come l’ex allenatore di Inter e Juve sia richiestissimo sul mercato. Da parte degli stessi bianconeri, per una riedizione del glorioso triennio che fu, ma anche da PSG, Milan e Roma.

Biasin spiazza tutti su Conte: “Zero richieste”

Ma c’è anche chi – ed in questa schiera si iscrive il noto giornalista Fabrizio Biasin – sostiene che Conte non sia in realtà cercato da nessuno. Il noto simpatizzante nerazzurro ha spiegato per bene il suo pensiero parlando a TVPlay, il canale Twitch di Calciomercato.it. “Io penso che quell’ingaggio Conte lo abbia preso solo ed unicamente al Tottenham. E credo accetterebbe quantomeno di dimezzarselo o comunque di abbassarselo. Però credo che il presupposto sia sbagliato. In questo momento tutti dicono che tante squadre vorrebbero Conte, e che lui sia in uscita. Che lui stia per lasciare Londra è una garanzia, ma credo sia più lui che cerchi una sistemazione piuttosto che esista una coda per prenderlo“, ha esordito Biasin.

“Prendere Conte comporta tante cose, tra cui far mercato come chiede lui, avere in rosa giocatori che dice lui e prendere uno che di fronte alle telecamere può anche criticare la società“, ha ricordato Biasin.