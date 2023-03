Conte agli sgoccioli, l’erede arriva dalla big: sta succedendo davvero

Il terremoto nel club londinese potrebbe aprire le porte al giovane tecnico, che da qualche ora è senza panchina

Si dice spesso che nel calcio le cose possono cambiare con una partita. Che i giudizi non sono mai definitivi, in quanto legati indissolubilmente ai risultati ottenuti. Che devono essere congrui con gli obiettivi prefissati. Ebbene ci sono allenatori a cui non è bastato nemmeno un quarto di finale di Champions League raggiunto in carrozza per tenersi il posto almeno fino a fine anno.

Un tecnico che ha mantenuto la testa della classifica fino alla scorsa settimana, quando la sconfitta di Leverkusen ha sancito il sorpasso del Borussia Dortmund in classifica. Per colpa di una sola singola partita, appunto, Julian Nagelsmann non è più l’allenatore del Bayern Monaco. La clamorosa decisione del club bavarese è stata diffusa mentre mezza Europa era in campo per le Qualificazioni ad Euro 2024. Assieme alla sorprendente delibera della società tedesca è arrivata anche la notizia del suo prestigioso sostituto: quel Thomas Tuchel che proprio alla guida del Dortmund ha vinto una Coppa di Germania nel 2017. Il giovane tecnico silurato su due piedi potrebbe però restare solo pochi giorni senza panchina. Già perchè un’altra big europea sta attraversando un terremoto senza precedenti: Nagelsmann potrebbe verosimilmente essere chiamato a risollevare le sorti della società inglese in crisi.

Via Conte, ecco Nagelsmann: clamoroso ribaltone

Secondo il portale spagnolo ‘Fichajes.net‘ – che cita espressamemte ‘Football London‘, il giovane manager teutonico sarebbe già il favorito alla successione di Antonio Conte al Tottenham. Il salentino, ancora in Italia per un viaggio programmato durante la sosta delle Nazionali, attende di conoscere il suo destino. Che tuttavia appare più che segnato dopo le incredibili dichiarazioni seguite al beffardo pareggio di Southampton.

Se qualcuno aveva interpretato i temporeggiamenti della proprietà Spurs sull’esonero immediato di Conte come dovuti alla mancanza di un’alternativa di livello, il fatto che Nagelsmann risulti ora libero potrebbe accelerare il tutto. Al netto di un matrimonio, quello tra Conte e gli Spurs, comunque agli sgoccioli a prescindere dal nuovo prestigioso nome tornato prepotentemente sulla piazza.