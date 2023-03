Juventus rifiutata: inatteso assist a Lotito

Tentativo della Juventus per Alessio Romagnoli: i bianconeri vorrebbero ingaggiare il difensore, ma c’è da fare i conti con Lotito

Un’operazione molto difficile, per non dire impossibile. La Juventus potrebbe comunque fare un tentativo per portare in bianconero il difensore Alessio Romagnoli.

Alla Lazio dalla scorsa estate, Alessio Romagnoli è uno dei vecchi pallini della Juventus. Il club bianconero potrebbe tentare un altro assalto al difensore classe ’95, la cui attuale valutazione di mercato si aggira intorno ai 20 milioni di euro.

Un possibile rinforzo per la retroguardia di Massimiliano Allegri, ma ci sarebbe da fare i conti con più di un ostacolo in sede di trattativa. Ecco perché l’affare sembra alquanto complicato.

Calciomercato Juventus, mission impossibile Romagnoli

Diversi, infatti, gli ostacoli di cui tener conto: in prima la volontà di Claudio Lotito di non cedere il difensore ex Milan, a meno di offerte irrinunciabili.

Inoltre, c’è da considerare anche la volontà del calciatore che sulla sponda biancoceleste di Roma sembra aver trovato la sua giusta dimensione. Finora ha giocato trentadue partite e segnato un gol tra campionato e coppe con la maglia della Lazio.