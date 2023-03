Milinkovic, Lotito rassegnato: big pronte al colpo

Il calciomercato estivo sembra già prendere forma, nonostante la stagione sia entrata ufficialmente nella sua fase più calda.

La stagione è entrata in una fase cruciale ma, nonostante questo, ci sono società già proiettate al calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Tra queste troviamo la Juventus che, nonostante le difficoltà legate al caso plusvalenze, sta cercando di programmare la prossima stagione, rinforzando la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Il reparto che la dirigenza bianconera intende rimpolpare è il centrocampo, visti i continui guai fisici di Pogba e la possibile partenza di Rabiot vista la scadenza del contratto. Uno degli obiettivi principali per la vecchia signora è Sergej Milinkovic Savic, in scadenza con la Lazio nel 2024. Il serbo, attualmente, non intende rinnovare con il club capitolino che, proprio in virtù di questo, sembra disposto a rivedere le proprie pretese pur di non rischiare di perderlo a parametro zero. Il più grande pericolo, però, potrebbe arrivare dalla Premier League, anche se la Juventus è convinta di avere la carta giusta da giocare.

Milinkovic, addio sempre più vicino: Lotito rassegnato

Come detto, nonostante la volontà di Claudio Lotito di rinnovare il contratto, Milinkovic Savic sembra destinato a lasciare la Lazio alla riapertura del calciomercato estivo.

Stando a quanto riporta il Daily Mail, sul ‘Sergente‘ biancoceleste hanno messo gli occhi Juventus e Arsenal, con Allegri e Arteta che apprezzano e non poco le qualità del serbo. Il patron del club romano sembra essersi rassegnato all’idea di perderlo, tanto che sembrerebbe disposto ad accettare offerte da circa 50 milioni di euro pur di non perderlo a parametro zero nel 2024. Questo ingolosisce e non poco i due club, che a breve potrebbero avviare una trattativa con la Lazio. La Juventus, infatti, potrebbe decidere di giocare la carta Pellegrini, ora in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni ai biancocelesti. L’intero cartellino del terzino potrebbe convincere Lotito ad abbassare ancora di più il prezzo, anche per consentire a Sarri di mantenere in rosa il terzino tanto voluto in inverno. Il calciomercato estivo sembra pronto ad entrare nel vivo, con Milinkovic Savic pronto a dire addio alla Lazio dopo otto anni dal suo arrivo.