Vlahovic nel top club 🔥, c’è già la data 👀

Dusan Vlahovic al centro anche del calciomercato: ecco la possibile data dell’addio alla Juventus per la firma col top club

Da Pogba a Vlahovic, tiene banco in casa Juve anche il momento del bomber serbo. L’astinenza dal gol continua e nell’ultimo match contro la Samp il centravanti non è riuscito a sbloccarsi nemmeno su calcio di rigore.

Massimiliano Allegri continua a mandare messaggi e a tranquillizzare il calciatore: “Dusan deve rimanere sereno. Ogni tanto va fuori giri nella gestione delle energie. Alla fine è un ragazzo di 23 anni ed è qui da appena un anno. Ha fatto bene e continua a farlo. Stasera ha fatto delle buone giocate tecnicamente, il gol arriverà presto”. Il tecnico difende il suo attaccante ma nel frattempo si continua a parlare anche del suo futuro e del possibile addio ai bianconeri. Le sirene estere non mancano e nelle prossime sessioni di calciomercato potrebbe arrivare un importante assalto da parte di un top club.

Calciomercato Juve, Vlahovic-Barcellona nel 2024

Il Barça si gode Robert Lewandowski ma guarda già al bomber del futuro. In cima alla lista della società blaugrana potrebbe finire Dusan Vlahovic.

La data potrebbe essere quella del 2024, quando il bomber polacco avrà raggiunto i 36 anni. Non è da escludere che il classe 2000 possa essere affiancato per una stagione all’esperto centravanti ex Bayern Monaco. Tuttavia, la posizione della Juventus è piuttosto chiara: Vlahovic lascerà Torino solo di fronte ad un’offerta di almeno 80-90 milioni di euro. Il Barça è già avvisato.