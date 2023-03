“Confuso e non adatto”: da Inzaghi a Lukaku, Orrico parla chiaro

Corrado Orrico, ex allenatore, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it nella trasmissione TvPlay toccando svariati argomenti.

L’ex allenatore Corrado Orrico, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it nella trasmissione TvPlay in onda sulla piattaforma Twitch. Orrico, ha toccato svariati argomenti durante il proprio intervento.

Per quanto riguarda Simone Inzaghi, Corrado Orrico ha dichiarato che “non credo che Inzaghi sia un tecnico ideale per un ambiente come quello dell’Inter. Io lo chiamo il violinista, è un personaggio che sta sopra un po’ alle vicende pratiche della vita per come lo vedo, mentre ad Appiano Gentile c’è un virus che tiene l’Inter sempre sul filo tra il perdere e vincere i campionati. La rosa dell’Inter è di primissimo ordine, ha valori, però questo virus la tiene in sospeso rispetto alla praticità a meno che non arrivi qualche animalaccio, in senso buono, alla Mourinho che sono ottimi tecnici ma con un atteggiamento pratico, quasi rustico”.

L’ex tecnico toscano si è espresso anche su Romelu Lukaku, che si sta rendendo protagonista di una stagione decisamente sottotono. Sull’attaccante belga, infatti ha aggiunto che “Lukaku è un giocatore che per struttura di pensiero ha bisogno di equilibri assoluti, quest’anno invece ha avuto qualche problema fisico di troppo, la presenza di Dzeko che non lo ha tranquillizzato, lo vedo confuso. Non è quell’esuberante poderoso che era l’anno scorso o due anni fa, poi la vicenda del ritorno in Inghilterra, gli ha portato secondo me un po’ di confusione mentale di cui non aveva bisogno. Io lo vedo confuso”.

Corrado Orrico a TvPlay: ” Mourinho è nervoso, Allegri un confusionario”

Per quanto riguarda la Roma, Orrico ha affermato che “sono venuti fuori gli aspetti peggiori in questo momento di Mourinho, il voler vincere per forza. Mourinho non vede la squadra come vorrebbe e quindi è nervoso, il che non è bello perché poi trasmette questo alla squadra. Per ora è un Mourinho da sufficienza”.

Sulla Juventus, in particolare su Massimiliano Allegri, ha dichiarato che “per chi lo conosce è un allenatore particolare, è di una praticità disarmante, non concede nulla a pensiero o estetico. Sfrutta anche la concorrenza che nasce tra i giocatori e ha una debolezza verso dei giocatori mediocri che poco centrano con una squadra come la Juventus. Però talvolta gioca uno come De Sciglio al posto di Cuadrado, che per il calcio è qualcosa di impensabile. Ma Allegri è un tecnico dove più confusione centra meglio entra. I livornesi forse non li conoscete, sono fatalisti”.