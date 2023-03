Il 31enne difensore olandese non rinnoverà il contratto con l’Inter in scadenza a giugno 2023. Il suo futuro, però, potrebbe essere ancora nel massimo campionato italiano

Comunque vada a finire, a giugno sarà rivoluzione o qualcosa del genere. In casa Inter, al netto degli obiettivi che Lautaro Martinez e compagni riusciranno a centrare da qui al termine della stagione, già si lavora in vista della prossima. Con l’idea di fondo, promossa dal presidente Steven Zhang e avallata dall’amministratore delegato Beppe Marotta, di metter mano a un profondo rinnovamento della rosa che in alcuni elementi ha forse fatto il suo tempo.

Sono parecchi i giocatori attualmente in organico che nel corso del prossimo mercato estivo lasceranno l’Inter per accasarsi altrove. Uno di questi potrebbe essere Stefan de Vrij, il 31enne difensore olandese che dopo cinque stagioni trascorse ad Appiano Gentile può trasferirsi altrove a parametro zero dato che il suo contratto termina a giugno. Una costante della sua carriera, visto che sempre da svincolato si era presentato a Milano nell’estate del 2018, dopo quattro anni giocati ad altissimo livello nella Lazio.

Calciomercato, De Vrij lascia l’Inter ma resta in Serie A: la sua destinazione fa discutere

Evidentemente l’attrazione per una città come Roma dev’essere ancora molto forte, visto che da qualche giorno si vocifera con sempre maggiore insistenza di un interesse, quanto mai concreto, di de Vrij nei confronti della sponda giallorossa del Tevere. Il centrale olandese starebbe preparando il suo ritorno nella Capitale, stavolta però in casa Roma. Un interesse a quanto pare ampiamente ricambiato, soprattutto perchè Josè Mourinho punta a rinforzare una difesa all’altezza nei tre titolari ma troppo corta e inadeguata nelle alternative.

E Stefan de Vrij corrisponde perfettamente all’identikit tracciato dallo ‘Special One’ per potenziare il reparto arretrato. A giugno è possibile, se non probabile, una doppia cessione in difesa: Roger Ibanez e Marash Kumbulla per svariate ragioni potrebbero lasciare la Capitale e al loro posto Mourinho vorrebbe giocatori di grande affidamento ed esperienza internazionale. Per questo il profilo di de Vrij, impiegabile da centrale sia in una difesa a quattro che in una a tre, è assolutamente in linea con i desiderata del tecnico di Setubal.

La trattativa tra l’agente del difensore oranje, ovvero Federico Pastorello e la Roma non è ancora entrata nel vivo, tuttavia nel caso in cui i giallorossi dovessero centrare la qualificazione in Champions, le chance che de Vrij faccia il suo ingresso a Trigoria potrebbero farsi decisamente concrete.