Affare in Francia, addio de Vrij: l’Inter prova lo scambio

Il centrale esperto dell’Inter, Stefan de Vrij, è pronto a dire addio ai nerazzurri: il club milanese starebbe pensando anche ad uno scambio



In estate l’esperto difensore olandese di Simone Inzaghi si potrebbe liberare a zero: così a gennaio il club nerazzurro sarebbe sul punto di intavolare uno scambio suggestivo per non perderlo a costo zero.

Novità interessanti nelle prossime settimane in casa Inter, che si appresta a scendere in campo il 4 gennaio contro il Napoli in un big match entusiasmante. Così il club nerazzurro starebbe pensando anche a numerose operazioni per ringiovanire anche il reparto difensivo di Simone Inzaghi. Il centrale olandese, Stefan de Vrij, sarebbe sul punto di dire addio a parametro zero con un accordo con il Marsiglia guidato da Tudor. L’Inter potrebbe così chiedere in cambio il laterale bosniaco della compagine francese, Sead Kolasinac, soprattutto se dovesse partire Robin Gosens, sempre nel mirino dei top club della Bundesliga.

Inter, de Vrij verso l’addio: la decisione dei nerazzurri

Novità importanti in ottica futura per il centrale olandese, attualmente ai box per infortunio a causa di un problema alla caviglia. La sua presenza contro il Napoli è ancora incerta: in questo modo l’Inter proverà ad imbastire uno scambio alla pari per rinforzare anche le corsie esterne con l’ex Arsenal Kolasinac.

L’Inter è sempre al lavoro monitorando ogni occasione di mercato: de Vrij, che non rinnoverà il suo contratto con i nerazzurri, sarebbe sul punto di decidere la sua nuova destinazione cercando così un’occasione importante per il prosieguo della sua carriera entusiasmante. La società milanese non vorrebbe perdere a parametro zero l’esperto difensore nerazzurro provando così ad imbastire una trattativa con il Marsiglia. Idee entusiasmanti in vista del futuro con l’Inter sempre protagonista indiscussa.