Il regalo di Galliani a Maldini: spunta anche Jordi Alba

Il Milan continua a pensare a nuovi innesti di qualità: Galliani è sempre vicino alle dinamiche rossonere, idea anche Jordi Alba

Gennaio è ormai alle porte con il Milan che intende cullare ancora il sogno Scudetto. La società rossonera è sempre al lavoro per arrivare ad acquisti di livello assoluto in vista dei prossimi mesi. Galliani potrebbe venire in soccorso di Paolo Maldini che è sempre alla ricerca di un vice Theo Hernandez molto affidabile.

Da tempo il terzino brasiliano del Monza, Carlos Augusto, è nel mirino del Milan grazie all’entusiasmante sinergia tra Galliani e il mondo rossonero. La sua valutazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro per provare a strappare così un giocatore affidabile, cresciuto in questi mesi in casa Monza. Dalla Serie B ad essere sempre più protagonista nel calcio che conta: il classe 1999 è pronto così a fare l’ulteriore passo in avanti della sua carriera. L’altra idea, molto più complicata, è quella del terzino spagnolo, Jordi Alba, pronto a lasciare il Barcellona dopo tante stagioni: la sua operazione resta difficile visti ingaggi e costi altissimi. Carlos Augusto è più fattibile come operazione in vista della prossima stagione.

Milan, Carlos Augusto idea entusiasmante

Galliani ha sempre svelato di tifare per i colori del Milan: durante la sfida proprio contro i rossoneri il suo cuore è stato diviso. Grazie al lavoro strepitoso in tutti questi anni, il Monza è riuscito a dire la sua anche in Serie A puntando su un profilo giovane come allenatore. Raffaele Palladino è al lavoro in questi giorni per dare ancor di più una sterzata al campionato del club di Berlusconi.

Carlos Augusto è stato uno degli artefici della promozione in massima serie del Monza: con Stroppa è stato l’uomo in più sulla fascia mancina. Il suo profilo sarebbe fondamentale in casa Milan per dare un’alternativa a Theo Hernandez, che ha conquistato anche la fiducia del Ct francese Didier Deschamps, dopo tanti anni senza una convocazione. Al posto del fratello Lucas, infortunatosi gravemente al ginocchio proprio agli inizi del Mondiale, il terzino del Milan si è fatto valere anche in Nazionale.