Offerta irrinunciabile: Marotta sacrifica Barella

Nicolò Barella è diventato un calciatore di caratura internazionale: può dire addio all’Inter, tante big sulle sue tracce

Dal ragazzo di Cagliari ad un giocatore di assoluto affidamento: Nicolò Barella ha costruito in età giovanissima la sua famiglia e questo gli ha permesso di maturare prima degli anni. Non solo un uomo, ma anche un centrocampista di livello assoluto cresciuto in maglia nerazzurra in tutte queste stagioni.

Sulle sue tracce ci sono i migliori club europei, pronti a fare follie. Nicolò Barella potrebbe andare via per una super offerta. Con una proposta di circa 60-70 milioni l’Inter lo lascerebbe partire a giugno con Chelsea, Manchester United e Tottenham del duo Paratici-Conte pronti all’assalto. Il club nerazzurro ha l’urgenza di fare cassa cedendo così un big. In estate è stato vicinissimo all’addio anche il difensore dell’Inter, Alessandro Bastoni, sempre ad un passo dagli Spurs. Conte potrebbe provare così il colpo da urlo per rinforzare la rosa del Tottenham con giocatori che ha già allenato durante la sua avventura a Milano. Idee suggestive in vista della prossima stagione con tutti i discorsi di cessioni posticipati alla prossima estate. Barella è diventato un giocatore affidabile per qualsiasi allenatore: protagonista anche in Nazionale trionfando agli Europei con il suo sogno che resta quello dei Mondiali.

Inter, Barella l’uomo in più

Corsa e tanta qualità per il centrocampista sardo, cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, prima di accettare la proposta del club prestigioso dell’Inter. Il suo obiettivo è quello di non accontentarsi mai per provare a raggiungere successi sognati in tutti questi anni. Nicolò Barella è l’ago della bilancia dei nerazzurri e potrebbe anche pensare di volare in Premier League per misurarsi con i migliori giocatori d’Europa.

Le big della Premier sarebbero pronte a fare follie per lui, che ora è concentrato nella seconda parte di stagione con l’Inter. Il big match contro il Napoli potrebbe essere già decisivo per capire gli obiettivi in campionato a partire da gennaio 2023. Barella è ormai diventato anche un punto di riferimento all’interno dello spogliatoio per essere considerato un vero e proprio leader.