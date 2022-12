Il nuovo Ds porta il big: doppio colpo Juventus

Il nuovo direttore sportivo porta il big con sé: doppio possibile colpo della Juventus

La Juventus sta lavorando intensamente anche in chiave mercato, non solo per quanto riguarda i calciatori ma anche in ottica direttore sportivo.

Alla luce delle dimissioni di tutto il CdA bianconero, la Juventus è a caccia di un nuovo direttore sportivo che prenda in mano le redini del calciomercato, in vista della sessione invernale ormai alle porte. Il nome caldo da questo punto di vista è quello di Luis Campos, attualmente in carica al Paris Saint-Germain. Il portoghese è considerato uno dei migliori direttori sportivi del momento e la ‘Vecchia Signora’ vorrebbe affondare il colpo il prima possibile.

Juventus, assalto a Campos: può portare Soler

L’arrivo eventuale di Luis Campos a Torino come nuovo direttore sportivo della Juventus, aprirebbe la strada anche ad un altro scenario di mercato.

Il d.s. portoghese potrebbe convincere il centrocampista spagnolo classe ’97 Carlos Soler. Attualmente al Paris Saint-Germain, Soler è chiuso dalla grande concorrenza e vorrebbe trovare più spazio altrove. Reduce da un gol al Mondiale in Qatar, Soler ha collezionato solo 12 presenze col PSG tra campionato e Champions, trovando 3 gol. Arrivato in estate dal Valencia, Soler potrebbe seguire la strada di Luis Campos. In quel caso la Juventus si ritroverebbe a fare un doppio clamoroso colpo di mercato. Attualmente, però, lo spagnolo, in scadenza nel 2027, ha una valutazione di circa 35-40 milioni di euro.