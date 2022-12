Nuovo terzino per tre: ‘triangolo’ di mercato Juve-Inter-Milan

È sempre calciomercato. Per quello estivo occhio all’intreccio con protagoniste le tre grandi del calcio italiano

Manca pochissimo alla ripresa del campionato. Ma anche all’apertura del calciomercato di gennaio, che quest’anno potrebbe riservare delle sorprese. Belle e brutte, dipende dai punti di vista. Non sono attese però cose importanti dalle cosiddette ‘grandi’ del calcio italiano, mente per la finestra estiva qualcosa di grosso potrebbe accadere.

Juventus, Milan e Inter: possibile intreccio clamoroso, con ‘oggetto’ la fascia destra. Tutto può partire dai bianconeri, con il resto a cascata.

Nelle ultime ore è riemerso il nome di Mazraoui in ottica nerazzurra, ma il futuro del laterale marocchino potrebbe essere alla Juve, intenzionata a sbolognare Cuadrado – in scadenza a giugno – per puntare su un profilo più giovane ma con esperienza a livello internazionale. E il nome di Mazraoui sarebbe perfetto, con l’operazione che verrebbe agevolata dagli ottimi rapporti col suo agente, Rafaela Pimenta, lo stesso di Pogba.

Per rimpiazzare l’ex Ajax, il Bayern potrebbe gettarsi a capofitto su Denzel Dumfries, pure lui rappresentato da Pimenta.

Marotta è pronto a cedere l’olandese per una cinquantina di milioni.

Calciomercato Inter, Dest ‘scaricato’ dal Milan per l’eredità di Dumfries

Via Dumfries, in casa Inter nascerebbe il problema del sostituto. Si fanno tanti nomi per l’eredità dell’ex capitano del Psv, a partire da Singo del Torino e Buchanan del Club Brugge. Occhio invece a Sergino Dest.

Lo statunitense classe 2000 difficilmente verrà riscattato dal Milan – il diritto è fissato a 20 milioni – e il Barcellona non ha certo intenzione di tenerlo, così la dirigenza interista potrebbe avere la possibilità di prenderlo a condizioni agevolate. In prestito con opzione d’acquisto a una quindicina di milioni.