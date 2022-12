“Nemmeno un minuto e va sulla neve”: attacco frontale a Pogba

Questo inizio di stagione non si è rivelato molto facile per alcuni calciatori, sopratutto per via dei lunghi infortuni.

La Serie A si appresta a ripartire dopo lo stop per via del mondiale in Qatar. La prima parte di stagione non si è rivelata molto semplice per alcuni calciatori, per via degli infortuni rimediati.

Uno dei più tormentati dagli infortuni è Paul Pogba, che non ha mai visto il campo in questa prima parte di stagione con la Juventus. Molti comportamenti del francese, però, non sono piaciuti ai tifosi e agli addetti ai lavori, che hanno preso di mira il centrocampista per via di alcune scelte discutibili.

Focolari a spara a zero: “non hai giocato nemmeno un minuto”

Come detto, non è stato un periodo semplice per Paul Pogba in questo inizio di stagione. Il centrocampista è fermo da quest’estate per via di un infortunio, non potendo disputare neanche un minuto in maglia bianconera.

Alcune scelte del centrocampista, però, non sono piaciute ne ai tifosi e ne agli addetti ai lavori. Il giornalista Furio Focolari, intervenuto ai microfoni di Radio Radio, ha detto la sua sulla situazione legata al francese, dichiarando che “Pogba non ha giocato nemmeno un minuto in stagione e posta le foto della sua vacanza sulla neve. Ma sei scemo?”. Insomma, non un grande momento per il centrocampista, che spera di rilanciarsi nella seconda parte di stagione mettendo a tacere le critiche. La risposta migliore, Pogba, dovrà darla sul campo alla ripresa del campionato.